Вночі Львівщина зазнала атаки ворожих дронів.

 

У ніч на вівторок, 9 квітня, російські військові атакували Львівську область безпілотниками. Сили ППО зуміли знищити всі дрони, але їхні уламки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

 

«Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили всі безпілотники, які ввійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили», – написав голова ЛОВА.

 

За словами Максима Козицького, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, системи життєзабезпечення області працюють у звичному режимі. За даними Міненерго, на Львівщині ворог пошкодив високовольтну підстанцію – там було займання.

 

Повітряна тривога на Львівщині була оголошена о 02:53. Ворожі дрони рухалися з боку Тернопільщини та Івано-Франківщини. Усі – курсом на Стрийщину. Моніторингові канали повідомляли про вибухи і роботу ППО. Відбій у нас пролунав о 05:36.

 

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 9 квітня ворожа армія атакувала Україну 20 безпілотниками. Під час протиповітряних боїв збито всі 20 ворожих дронів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

09.04.2024

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