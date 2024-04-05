В Ізраїлі звільнено офіцерів, винних у загибелі волонтерів.

Йдеться про смерть співробітників неурядової організації World Central Kitchen, які загинули внаслідок ізраїльського авіаудару по Сектору Ґази.

Керівництво ЦАГАЛ на брифінгу для журналістів повідомило про звільнення двох високопоставлених офіцерів. Вони відповідали за операцію, під час якої загинуло семеро співробітників благодійної організації World Central Kitchen (WCK). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Як ми вже повідомляли, у понеділок, першого квітня, ізраїльські військовики завдали авіаудару по автомобілях благодійної організації WCK, яка доставляла до Ґази вантаж гуманітарної допомоги. Ізраїльтяни сприйняли волонтерів за озброєних бойовиків ХАМАСу.

Рішення про звільнення офіцерів було ухвалено після проведення попереднього розслідування, яким займався генерал-майор запасу Йоав Хар Евен. У ході цього розслідування було зроблено висновок, що армійський підрозділ, який спостерігав з повітря за автоколоною, але не знав про те, що її проїзд узгоджено з армійським керівництвом, вирішив, що вантажівки були захоплені бойовиками ХАМАСу. В результаті військовики ухвалили рішення завдати по вантажівках три удари з повітря, не з’ясувавши ситуацію.

Як йдеться в заяві ЦАГАЛ, співробітники WCK займалися розподілом продовольства, яке прибуло морем з Кіпру і було розвантажене на нещодавно спорудженому пірсі на півночі Ґази. Волонтери координували свої дії з ізраїльським військовим командуванням і мали доставити вантажі на склад за кілька кілометрів від моря.

ЦАГАЛ відстежував шлях автоколони до складу, де вантажівки з гуманітарною допомогою зупинилася, а з колони виїхали чотири позашляховики, один з яких поїхав на північ, і в ньому, як здалося спостерігачам, перебували озброєні люди. Як видно на записі, тієї ночі позначення WCK на дахах було погано видно з повітря, і команда, яка керувала дроном, дійшла висновку, що має справу не з волонтерами, а з бойовиками ХАМАСу. Внаслідок цього, як кажуть військовики, сталося хибне визначення цілі. Було запитано дозвіл на завдання удару, який дали вищі офіцери.