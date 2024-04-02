Внаслідок авіаудару Ізраїлю по Сектору Ґази загинули співробітники НКО.

США закликали Ізраїль розслідувати загибель співробітників НКО, більшість з яких були іноземцями.

Щонайменше п'ятеро співробітників неурядової організації World Central Kitchen (WCK), включно з іноземцями, загинули внаслідок ізраїльського авіаудару по Сектору Ґази. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на пресслужбу WCK. Серед загиблих внаслідок інциденту в Дейр-ель-Баласі були громадяни Польщі, Австралії та Великої Британії, а також один палестинець.

World Central Kitchen повідомила, що її гуманітарні працівники подорожували «зоною без конфлікту» у двох броньованих автомобілях із логотипом благодійної організації. «Незважаючи на координацію переміщень із ЦАГАЛом, конвой був підбитий, коли він виїжджав зі складу в Дейр-ель-Балах, де команда розвантажила понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, доставленої до Ґази морським шляхом», – йдеться в повідомленні WCK.

Сполучені Штати зразу ж закликали Ізраїль негайно розслідувати повідомлення про удар Армії оборони Ізраїлю в Секторі Ґази, внаслідок якого загинули співробітники міжнародної благодійної організації World Central Kitchen. Речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріен Вотсон (Adrienne Watson) заявила, що США «убиті горем і глибоко стурбовані» інцидентом, внаслідок якого загинули співробітники WCK. «Працівники гуманітарних організацій мають бути захищені, оскільки вони доставляють допомогу, якої гостро потребують мирні мешканці», – зазначила Вотсон.

WCK доставляє продовольчу допомогу та готові обіди нужденним людям. Згідно з повідомленням організації, за перші 175 днів війни в Секторі Ґази туди було доставлено понад 42 мільйони порцій їжі.

Своєю чергою, ЦАГАЛ повідомив, що проводить розслідування інциденту. «Після сьогоднішніх повідомлень про персонал World Central Kitchen в Ґазі Армія оборони Ізраїлю проводить ретельну перевірку на найвищому рівні, щоб розібратися в обставинах цього трагічного інциденту», – йдеться у повідомленні ЦАГАЛ у Telegram.