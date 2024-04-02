Внаслідок авіаудару Ізраїлю по Сектору Ґази загинули співробітники НКО.

США закликали Ізраїль розслідувати загибель співробітників НКО, більшість з яких були іноземцями.

 

 

Щонайменше п'ятеро співробітників неурядової організації World Central Kitchen (WCK), включно з іноземцями, загинули внаслідок ізраїльського авіаудару по Сектору Ґази. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на пресслужбу WCK. Серед загиблих внаслідок інциденту в Дейр-ель-Баласі були громадяни Польщі, Австралії та Великої Британії, а також один палестинець.

 

World Central Kitchen повідомила, що її гуманітарні працівники подорожували «зоною без конфлікту» у двох броньованих автомобілях із логотипом благодійної організації. «Незважаючи на координацію переміщень із ЦАГАЛом, конвой був підбитий, коли він виїжджав зі складу в Дейр-ель-Балах, де команда розвантажила понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, доставленої до Ґази морським шляхом», – йдеться в повідомленні WCK.

 

Сполучені Штати зразу ж закликали Ізраїль негайно розслідувати повідомлення про удар Армії оборони Ізраїлю в Секторі Ґази, внаслідок якого загинули співробітники міжнародної благодійної організації World Central Kitchen. Речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріен Вотсон (Adrienne Watson) заявила, що США «убиті горем і глибоко стурбовані» інцидентом, внаслідок якого загинули співробітники WCK. «Працівники гуманітарних організацій мають бути захищені, оскільки вони доставляють допомогу, якої гостро потребують мирні мешканці», – зазначила Вотсон.

 

WCK доставляє продовольчу допомогу та готові обіди нужденним людям. Згідно з повідомленням організації, за перші 175 днів війни в Секторі Ґази туди було доставлено понад 42 мільйони порцій їжі.

 

Своєю чергою, ЦАГАЛ повідомив, що проводить розслідування інциденту. «Після сьогоднішніх повідомлень про персонал World Central Kitchen в Ґазі Армія оборони Ізраїлю проводить ретельну перевірку на найвищому рівні, щоб розібратися в обставинах цього трагічного інциденту», – йдеться у повідомленні ЦАГАЛ у Telegram.

 

02.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
768-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 53 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 22 атаки) напрямках.
01.04.24 | | Україна
767-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
31.03.24 | | Україна
766-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 20 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
30.03.24 | | Україна
Музична сцена Jam Factory Art Center
Новий майданчик для концертів та джем-сесій у Львові: Jam Factory Art Center відкриває музичну сцену, де щовихідних відбуватимуться музичні події, як-от концерти сучасної музики, джем-сесії, освітні заходи для музикантів.
29.03.24 | | Штука
Прозорість міст
Юрко ПРОХАСЬКО
Слід користати з цього коротко відміряного часу ясності, прозорого проміжку, ясної прогалини між епохами великої студені і страшенної спеки.
29.03.24 | | Дискурси
Удар по аурі Путіна
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Як стався масштабний теракт в Підмосков’ї 22 березня. Провокація ФСБ, злочинна недбалість силовиків чи щось третє?  
29.03.24 | | У світі
765-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 27 атак) напрямках.
29.03.24 | | Україна
Крах визвольного міту. Що далі?
Олеся Ісаюк
Наша епоха — це теж певна система координат, у якій треба повертатися відповідно до власних цілей. Очікування кінця катаклізму створює нам зараз таку сильну фрустрацію.
29.03.24 | | Галичина

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.