Суд Джорджії відхилив клопотання Трампа щодо закриття справи про втручання у вибори.

Йдеться про вимогу Трампа «знайти 11 780 голосів» в Джорджії, яких йому бракувало для перемоги в цьому штаті.

Вищий суд округу Фултон (штат Джорджія) відхилив клопотання Дональда Трампа про зняття з нього звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року на підставі Першої поправки до конституції США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Адвокати Трампа наполягали, що заяви експрезидента, які, за версією слідства, були зроблені з метою незаконної зміни офіційних результатів виборів, підпадають під дію першої поправки до конституції США – вона гарантує свободу слова. Проте суддя Скотт Макафі (Scott McAfee), який розглядав клопотання Трампа, відхилив цей аргумент.

Судовий процес у Джорджії — одна з чотирьох кримінальних справ проти Дональда Трампа, пов'язаних із виборами 2020 року. Звинувачення стосуються телефонного дзвінка Дональда Трампа держсекретарю Джорджії Бреду Раффенсперґеру (Brad Raffensperger) другого січня 2021 року. Тоді Трамп вимагав від Раффенсперґера «знайти 11 780 голосів», яких йому бракувало для перемоги в цьому штаті. Крім того, експрезидента звинувачують у спробах сформувати альтернативний список виборців, який би складався з тих, хто готовий був проголосувати за Трампа, незважаючи на перемогу Джо Байдена в штаті.

Суддя Скотт Макаффі заявив, що слова Трампа щодо виборів 2020 року були зроблені «з метою сприяння злочинній діяльності», а тому не можуть бути захищені першою поправкою до Конституції США. «Навіть ключові політичні заяви не захищені від судового переслідування, якщо є підозри, що їх використовують зі злочинною метою», – заявив суддя.

Адвокати Трампа заявили, що їхній підзахисний не згоден з рішенням судді Макаффі і має намір продовжувати оскаржувати висунуті звинувачення. Сам Трамп назвав звинувачення сфабрикованим.

Раніше суд округу Фултон зняв частину звинувачень з Трампа, покликавшись на те, що сторона звинувачення не надала детального опису того, як Трамп і його соратники намагалися змусити чиновників штату Джорджія порушити службову присягу.