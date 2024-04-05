Німеччина оголосила про найрадикальнішу реформу Бундесверу з часів холодної війни.

Німецька армія може повернутися до системи призову.

Влада Німеччини готується підвищити бойову готовність німецької армії для вирішення старих і нових викликів, ці зміни стануть найрадикальнішою військовою реформою за останні 35 років, тобто з часу завершення холодної війни та об’єднання Німеччини. Про це пише газета Süddeutsche Zeitung.

«Це знакова реформа. Наша мета – перебудувати Бундесвер таким чином, щоб він був найкраще підготовлений до оборони у разі війни», — оголосив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Ключовим елементом реформи має стати зміна командної структури Бундесверу, аби підвищити боєздатність німецької армії. Планується створити єдине оперативне командування та чотири види збройних сил – окрім сухопутних військ, авіації та флоту, будуть створені ще й сили з кібернетичного та інформаційного простору (Cyber- und Informationsraum – CIR). Останні спеціалізуватимуться на радіоелектронній боротьбі та кіберопераціях, розвідці та захисті електронної інфраструктури.

«Епохальна реформа полягає в тому, щоб зробити обов'язки більш чіткими. Мета – швидко ухвалювати рішення», – сказав Пісторіус

Ще одним засадничим пунктом реформи, за словами міністра, є призов до армії. Міноборони репрезентує найближчим часом модель змін у цій сфері. Реформа передбачає обов'язкову військову службу.

Як пише видання, військове командування та Міноборони Німеччини планували реформи протягом кількох місяців, спостерігаючи за російсько-українською війною. «Загрозлива ситуація в Європі загострилася. Усім має бути зрозуміло: ми захищаємо нашу країну та наших союзників і даємо зрозуміти – ще раз цим кроком – що ні в кого не повинно виникати ідеї атакувати нас як територію НАТО. Я дав збройним силам півроку на адаптацію», – зазначив Пісторіус.