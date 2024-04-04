WhatsApp, Instagram та Facebook зазнали глобального збою.

Через кілька годин вдалося відновити їхню роботу

 

 

Користувачі платформ компанії Meta – WhatsApp, Instagram і Facebook – зіткнулися зі збоями в роботі месенджера та соцмереж по всьому світу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на  дані сервісу Downdetector. Збій підтвердила організація NetBlocks, яка займається моніторингом доступу до мережі по всьому світу.

 

Більшість користувачів, які надіслали скаргу на роботу WhatsApp, вказували, що месенджер не надсилав і не приймав повідомлення, його веб-версія не завантажувалася та повідомляла про проблеми з підключенням, медіафайли також не завантажувалися. Користувачі Instagram і Facebook також переважно скаржилися на проблеми із завантаженням додатків.

 

За даними сервісу Downdetector, на піку про збій повідомили 24 тисяч користувачів WhatsApp, Facebook і Instragram. Повідомлення про проблеми надходили, зокрема, зі США, Великої Британії, Індії, Бразилії та деяких інших країн.

 

Збої в роботі месенджера WhatsApp та соцмереж Instagram і Facebook через кілка годин вдалося усунути. У пості WhatsApp, оприлюдненому в четвер, 4 квітня, на платформі соціальних мереж X сказано, що проблеми вирішено. «І ми повернулися! Приємного спілкування у чатах!» – йдеться у цьому пості. У чому саме була причина порушення роботи, не повідомляється.

 

Нагадаємо, що на початку березня стався глобальний збій у роботі сервісів систем, які належать компанії Meta. Користувачі соцмереж Facebook та Instagram кілька годин не могли зайти на свої сторінки. Не працював також і фейсбуківський засіб спілкування Messenger

 

04.04.2024

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