Китайська соцмережа TikTok більше не функціонує в США через заборону.

У компанії сподіваються, що Трамп скасує заборону, а президент-елект планує на початку своєї каденції відвідати Китай.  

 

 

Пізно ввечері у суботу, 18 січня, китайська соціальна мережа TikTok припинила свою роботу в Сполучених Штатах у зв'язку з набуттям чинності закону про її заборону. Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, у США застосунок зник із магазинів додатків Apple і Google

 

Американські користувачі, в яких вже була інстальована ця програма, не можуть увійти в неї і переглядати відео на ній. При спробі зайти в програму з території країни на екрані пристрою висвічується банер, який повідомляє, що платформа «зараз недоступна». Також перестали працювати й інші програми та сервіси, пов’язані з власником TikTok – китайською компанією ByteDance. Йдеться про відеоредактор CapCut, соціальну платформу Lemon8 та гру Marvel Snap.

 

Закон проти роботи TikTok у США набув чинності 19 січня, за день до інавгурації Дональда Трампа. Цей закон, який було ухвалено ще навесні 2024-го, наказує заборонити роботу соцмережі доти, доки вона буде пов'язана з компанією ByteDance. Американські законодавці вважають TikTok «загрозою національній безпеці», оскільки він може передавати дані місцевих користувачів китайській владі.

 

ByteDance намагалася оскаржити цей закон, посилаючись на першу поправку до конституції США, яка гарантує свободу слова, але 17 січня Верховний суд США підтримав заборону.

 

Керівництво TikTok покладає надії на Дональда Трампа, який може якщо й не скасувати заборону, то принаймні відтермінувати її на 90 днів. «У США був ухвалений закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви не можете використовувати TikTok наразі. Нам пощастило, що президент Трамп заявив, що він працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, коли він вступить на посаду. Будь ласка, стежте за оновленнями», – йдеться в заяві керівництва соцмережі.

 

Трамп дійсно заявляв, що може допомогти відновити роботу TikTok в країні, щойно в’їде до Білого дому. Президент США має право відкласти набуття законом чинності на 90 днів. В інтерв'ю NBC News Трамп сказав, що ще не ухвалив рішення, чи користуватиметься цим правом: «[Рішення про 90 днів] напевно буде ухвалене, бо це прийнятно. Потрібно буде подивитися уважно. Це дуже поважна ситуація». Трамп додав, що якщо справді ухвалить таке рішення, то оголосить про нього вже у понеділок, 20 січня, – у день своєї інавгурації.

 

Окрім того Дональд Трамп заявив, що планує відвідати Китай невдовзі після своєї інавгурації. Про це пише The Wall Street Journal. За даними джерел, знайомих із обговореннями, Трамп висловив інтерес до поїздки до Китаю протягом перших ста днів свого президентства.

 

19.01.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Вісім років без права на апеляцію
Тарас Прохасько
Не позволь себе заламати остаточно. Не переймися фальшивим нав'язливим ентузіазмом. Не повір, що усі терпіння є тобі ж на добре. Вислизни
16.01.25 | | Дискурси
Жертви імперської свідомості
Юрій Винничук
Російська імперська свідомість – це хвороба, яка лікується довго і нудно. Мусять пройти цілі покоління, аж поки симптоми її зникнуть назавше.
15.01.25 | | Дискурси
Твір людської драми і божественної надії: Велика Меса Моцарта в Львівській філармонії.
Щосічня світ відзначає уродини геніального віденського класика.
15.01.25 | | Галичина
Комунізм, нацизм, рашизм
Надія ГОНЧАРЕНКО
Спершу з'являються ідеї. Потім їх підхоплюють політики. Мобілізовуються маси. Боротьба за “світле майбутнє”, за "справедливість", за “цивілізаційну місію” триває. Наявність ворогів дозволяє виправдати репресії і повсякденне застосування насильства.
15.01.25 | | Україна
Вертеп …і його більше не буде
Майкл Мишкало
Діти моїх дітей його не побачать і не відчують цього подиху вічності, хоч би як пафосно це звучало: холодне повітря з сіней, сліди на снігу зразу за дверима…
14.01.25 | | Дискурси
Сніг, місцями геополітика
Юрко ТИМЧУК
Поки майже президент США Трамп не озвучив свої фантазії гренландською, канадською і панамською мовами, решта планети розв'язують свої проблеми. 
14.01.25 | | Україна
«Ще й не озирнулись, а вже...»
Андрій Содомора
Час – це те, що в ньому, а в ньому – й ми зі своїми думками, діями; з ними – або без них. У порожньому погляді немає життєвого часу, тобто життя
13.01.25 | | Дискурси
«Дзеркало»  Миколи Джички
Ірина Гаймус
Микола Джичка, автор проєкту «Віконні експерименти Овертона» у Підземному переході Вагабундо впевнений: його мистецьке «дзеркало» відображень не має недоліків, побаченому слід довіряти. Про це свідчить вислів Speculum sine matuma, зафіксований на монограмі художника, яка маркує підрамник картин.
12.01.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.