Китайська соцмережа TikTok більше не функціонує в США через заборону.

У компанії сподіваються, що Трамп скасує заборону, а президент-елект планує на початку своєї каденції відвідати Китай.

Пізно ввечері у суботу, 18 січня, китайська соціальна мережа TikTok припинила свою роботу в Сполучених Штатах у зв'язку з набуттям чинності закону про її заборону. Як повідомляє інформаційна аґенція Reuters, у США застосунок зник із магазинів додатків Apple і Google.

Американські користувачі, в яких вже була інстальована ця програма, не можуть увійти в неї і переглядати відео на ній. При спробі зайти в програму з території країни на екрані пристрою висвічується банер, який повідомляє, що платформа «зараз недоступна». Також перестали працювати й інші програми та сервіси, пов’язані з власником TikTok – китайською компанією ByteDance. Йдеться про відеоредактор CapCut, соціальну платформу Lemon8 та гру Marvel Snap.

Закон проти роботи TikTok у США набув чинності 19 січня, за день до інавгурації Дональда Трампа. Цей закон, який було ухвалено ще навесні 2024-го, наказує заборонити роботу соцмережі доти, доки вона буде пов'язана з компанією ByteDance. Американські законодавці вважають TikTok «загрозою національній безпеці», оскільки він може передавати дані місцевих користувачів китайській владі.

ByteDance намагалася оскаржити цей закон, посилаючись на першу поправку до конституції США, яка гарантує свободу слова, але 17 січня Верховний суд США підтримав заборону.

Керівництво TikTok покладає надії на Дональда Трампа, який може якщо й не скасувати заборону, то принаймні відтермінувати її на 90 днів. «У США був ухвалений закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви не можете використовувати TikTok наразі. Нам пощастило, що президент Трамп заявив, що він працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, коли він вступить на посаду. Будь ласка, стежте за оновленнями», – йдеться в заяві керівництва соцмережі.

Трамп дійсно заявляв, що може допомогти відновити роботу TikTok в країні, щойно в’їде до Білого дому. Президент США має право відкласти набуття законом чинності на 90 днів. В інтерв'ю NBC News Трамп сказав, що ще не ухвалив рішення, чи користуватиметься цим правом: «[Рішення про 90 днів] напевно буде ухвалене, бо це прийнятно. Потрібно буде подивитися уважно. Це дуже поважна ситуація». Трамп додав, що якщо справді ухвалить таке рішення, то оголосить про нього вже у понеділок, 20 січня, – у день своєї інавгурації.

Окрім того Дональд Трамп заявив, що планує відвідати Китай невдовзі після своєї інавгурації. Про це пише The Wall Street Journal. За даними джерел, знайомих із обговореннями, Трамп висловив інтерес до поїздки до Китаю протягом перших ста днів свого президентства.