770-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:40 Більшість західної зброї Україна отримує із запізненням, пише Politico посилаючись на високопоставлених офіцерів Головного управління розвідки Міноборони.

"Часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні – вони з’являються, коли вони вже не актуальні. Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році. Вони не підійдуть для 2024 року. Україна ще не отримала західні винищувачі, а Росія вже готова їм протистояти. В останні кілька місяців ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім зрозуміли: вони дальноміри: Росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимально збільшити територію, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та російських матеріально-технічних центрів. Тепер нам потрібна більш базова традиційна зброя, а також безпілотники. Нам потрібні гаубиці та снаряди, сотні тисяч снарядів і ракет... Ми весь час говорили західним партнерам, що у нас є бойовий досвід, у нас є бойове розуміння цієї війни. У них є ресурси, і вони повинні дати нам те, що нам потрібно".

14:20 Президент України Володимир Зеленський та Президент Фінляндії Александер Стубб підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

13:35 НАТО розробляє новий формат надання подальшої допомоги Україні, що дасть змогу забезпечити її передбачуваність і стабільність, пояснив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи раніше оприлюднену в медіа інформацію про те, що він запропонував план створити пакет допомоги на наступні п'ять років у розмірі $100 млрд, також надавши альянсу лідерство в групі "Рамштайн", яку наразі очолюють США.

13:10 Дві групи українських пілотів уже безпосередньо відточують свої навички на сучасних винищувачах F-16, сказав речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону:

"Декілька наших груп проходять навчання в різних країнах так званої "Повітряної коаліції". Це різні країни, серед яких США, Данія, Франція та інші. Зараз дві передові групи знаходяться у Данії та США. Там вони вже безпосередньо відточують свої навички на літаках F-16".

12:30 Джо Байден може погодитися призупинити паузу в експорті зрідженого природного газу, щоб домогтися прийняття пакета допомоги Україні в Конгресі, однак треба дочекатися повного розгляду пропозиції, перш ніж приймати будь-які рішення, пише Reuters з посиланням на джерела в Білому домі. Наприкінці січня Байден призупинив схвалення поточних і майбутніх заявок на експорт ЗПГ після протестів проти бурхливого розвитку галузі з боку активістів, стурбованих її впливом на зміну клімату. Спікер Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Майк Джонсон 31 березня припустив, що скасування президентом паузи в питанні схвалення експорту ЗПГ може полегшити для його партії підтримку нового пакета допомоги Україні в боротьбі з Росією. Скасування паузи може бути прийнятним, щоб просунути допомогу Україні, частково через те, що зупинка не має жодного впливу на найближчий експорт ЗПГ. Речник Білого дому заявив, що повідомлення Reuters "не відповідає дійсності", і повторив публічну позицію адміністрації — президент хоче, аби республіканці ухвалили двопартійну угоду про національну безпеку на суму 95 мільярдів доларів, яка вже пройшла через Сенат США.

12:25 На конференції «Відновлення справедливості для України» в Гаазі 44 держави у спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. Політичну декларацію підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США. Всього у конференції брали участь 57 країн.

12:20 Білий дім продовжить шукати способи забезпечити України екстреною підтримкою, хоч має "зв'язані руки" в цій ситуації, оскільки йому потрібен закон про додаткове фінансування, сказав офіційний представник Білого дому Джон Кірбі:

"Ви бачили, як Пентагон зміг виділити $300 млн, щоб підтримати українські сили у пакеті екстреної допомоги. Ми продовжуватимемо активно шукати й розглядати можливості для подальших дій".

12:15 В Головному управлінні розвідки Міноборони України впевнені, що зруйнують Керченський міст до липня 2024 року, пише The Guardian з посиланням на неназваних високопосадовців ГУР: вже наявні "більшість засобів для досягнення цієї мети", і Кирило Буданов діє згідно з планом, затвердженим Президентом Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

12:05 Шквальний вітер знеструмив 337 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, повідомили в Укренерго. З інших причин на ранок знеструмлено 388 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Внаслідок технічних пошкоджень є знеструмлення в Запорізькій, Миколаївській областях.

11:45 Графіки погодинних відключень минулої доби і нині зранку застосовували тільки в Харкові, в інших областях країни обмежень споживачів не планується, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії не передбачається, енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

11:20 Після масштабних російських атак 22 та 29 березня ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей, 5 з 6 її ТЕС серйозно пошкоджено, повідомили в компанії.

11:10 Наразі росіяни накопичують свої ударні засоби, адже немає достатньо сил для постійного проведення масованих повітряних атак по території України, розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш у ефірі телемарафону.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 100 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 151 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 За два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Хол" є потенційною ціллю для терористів, пише The Washington Post з посиланням на американських посадовців. Другою ймовірною ціллю терористів була синагога в російській столиці. Інформацію передали ФСБ 6 березня. Уже наступного дня після попередження ФСБ РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві — терористи планували розстріляти парафіян, під час обшуків у них знайшли зброю, патрони і компоненти для створення вибухівки. 7 березня посольство США в Москві та низка західних дипмісій випустили попередження для своїх громадян про можливі теракти у місцях масового скупчення людей російської столиці. Є свідчення про те, що російські спецслужби сприйняли всерйоз і отриману інформацію про підготовку теракту в "Крокусі": 15-річний Іслам Халілов, який працював у гардеробі "Крокуса", розповідав, що за тиждень до теракту їх попереджали, "що можуть бути атаки": "Проходив інструктаж. Говорили, що робити, куди людей вести. Я був у принципі готовий до цього". Західні чиновники в розмові з WP припустили — Росія вирішила, що попередження Вашингтона неправдиве, бо напад не стався відразу ж. 19 березня Путін на колегії ФСБ назвав це попередження шантажем та провокацією.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

205,2% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

77,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

246,7% автомобільної техніки (з них 3,6% за минулий тиждень),

361,6% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

91,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,8% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:05 У Дніпрі внаслідок вчорашньої ракетної атаки ввечері пошкоджено 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

10:00 Удар українського безпілотника по заводу «Танеко» в Татарстані, третьому за величиною нафтопереробному заводу в Росії, завдав шкоди основній установці, яка відповідає за приблизно половину переробки нафти на підприємстві. Reuters оцінили, що постійні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до зупинки близько 14% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

09:50 Вночі росіяни вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосували 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ РФ. Всі «шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

За минулі сім днів було збито 115 із 125 (92%) запущених по Україні БПЛА.

09:40 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який знижує мобілізаційний вік українських військових з 27 до 25 років.

• Міністр оборони Росії Шойґу заявив 2 квітня, що російські війська захопили близько 400 квадратних кілометрів української території за перші три місяці 2024 року — такий темп просування не обов'язково відображає ширші російські наступальні перспективи через затримку з наданням безпекової допомоги з боку США.

• Україна завдала дальніх ударів за допомогою неідентифікованих безпілотних літальних апаратів по російській військовій виробничій та нафтопереробній інфраструктурі в Республіці Татарстан, за понад 1200 кілометрів від українського кордону.

• Виступ президента Росії Путіна на засіданні колегії міністерства внутрішніх справ Росії 2 квітня проілюстрував дисонуючу реакцію Росії на теракт у "Крокус Сіті Холі" 22 березня, коли російська влада одночасно вживає правоохоронних заходів проти мігрантських громад, безпідставно звинувачуючи Україну. Путін також спробував відповісти на посилені дебати про міграцію, що виникли після теракту в "Крокус Сіті Холі", але продовжив висловлювати непослідовну і розпливчасту позицію з цього питання.

• Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив 2 квітня — ГУР вважає, що російські війська, ймовірно, тимчасово призупинять удари по українській енергетичній інфраструктурі, щоб поповнити запаси ракет малої дальності.

• Санкції США проти Росії продовжують впливати на російські фінансові зв'язки з пострадянськими країнами: національна платіжна система Киргизстану Elkart оголосила про припинення обробки транзакцій з використанням російської платіжної системи "Мір", щоб запобігти вторинним санкціям.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ запропонував Альянсу творити фонд для України, який передбачає надання Україні військової допомоги на суму 100 мільярдів доларів протягом п'яти років.

• Міністр оборони Росії Шойґу заявив 2 квітня, що російські військові мають намір завершити будівництво і розгорнути кілька новозбудованих малих ракетних і патрульних кораблів у 2024 році.

• Міністерство внутрішніх справ Росії збільшує свою правоохоронну присутність в окупованій Україні з метою посилення російського контролю над українським цивільним населенням та посилення безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: