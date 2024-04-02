В очікуванні «великого наступу росіян»

Затерта до непристойності теза про «роль особистості в історії» виявилася знову актуальною. Огляд подій тижня в Україні.

Звільнення тижня

Минулий тиждень почався резонансною відставкою, майже такою ж гучною він і закінчився. По-перше, змінить місце роботи, мабуть, найбільш публічний за всю історію країни секретар Ради національної і оборони Олексій Данілов. Олексій Мячеславович активно спілкувався з медіа і бувало коментував теми, коментувати які до компетенції секретаря РНБО не входило.

Зацікавлення викликала фігура, яка змінила Данілова в Радбезі – генерал-майорові, екс-керівнику Служби зовнішньої розвідки Олександрові Литвиненку згадали не тільки те, що він закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Лондоні, а й те, що є випускником Інституту криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю «прикладна математика».

Незважаючи на таку плямку в біографії Володимир Зеленський три роки тому говорив про Олександра Валерійовича: «Справді з великою повагою ставлюся до пана Литвиненка. Він – досвідчена й поважна людина, професіонал з прекрасною репутацією». Тепер президент окреслив секретареві основні напрямки діяльності, де, за словами Зеленського, «Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства». Банальність цієї фрази верховний головнокомандувач компенсував оригінальним новим місцем роботи для Данілова, який тепер буде послом в Молдові.

Відставлений Залужний поїде в Лондон, звільнений Данілов в Кишенів, але поки невідомо в якому напрямку рухатиметься колишній перший помічник президента Сергій Шефір. Його називали другом дитинства першої особи в країні, його бізнес-партнером і майже сірим кардиналом, але сталася несподіванка. Причин звільнення Сергія Нахмановича (а також ще трьох позаштатних радників президента та уповноважених з питань волонтерської діяльності і з питань забезпечення прав захисників України) не називали, але через деякий час Зеленський анонсував: «Це ще не все, не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо офіс більш функціональним».

Поки що не «перезавантажені» чиновники напружилися.

Інтерв’ю тижня №1

Хтось може дорікнути Володимирові Зеленському дещо гіпертрофовану любов до акторських ефектів і сказати, що його чергове інтерв’ю західним телевізійникам на тлі зруйнованих будинків, то mauvais ton і бажання епатувати європейську та американську публіку. Хай собі кажуть, бо в нас демократична країна і свобода слова, а, якщо виступ президента країни, що захищає весь цивілізований світ, дійде до свідомості представників того цивілізованого світу, то значить Зеленський все зробив правильно з точки зору public relations.

CBS News Зеленський розповів те, що відомо кожному українцю, але про що регулярно треба нагадувати мешканцям просторів від Бещад до Аляски. Простим платникам податків «колективного Заходу» і тим, кому вони делегували владні повноваження президент України нагадав, що ЗСУ все ще бракує зброї, але незважаючи на такий дефіцит, вдалося стабілізувати ситуацію, яка нині «краща за ту, яка була 2-3 місяці тому». Щодо планів звільнення окупованих територій, то, за словами Верховного Головнокомандувача, «це може статися, якщо ми підемо вперед і у нас буде достатньо зброї, достатньо підтримки від наших партнерів, і якщо вся економічна торгівля між росією та рештою світу буде заблокована. Це не тільки військові кроки». А коли президент РФ втратить те, що захопив з лютого 2022 року, то «буде готовий до діалогу», - спрогнозував Зеленський.

В геополітичному аспекті президент України заспокоїв занадто ощадливих американців: «Давайте будемо чесними, гроші, які виділяє Конгрес, адміністрація у більшості випадків, 80% цих грошей - принаймні більше 75% - залишаються у США. Боєприпаси надходять нам, але виробництво відбувається там, і гроші залишаються в США, і податки залишаються в США» та попередив ближніх і дальніх сусідів щодо імперських планів РФ: «На цей момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини». Всім сусідам варто задуматися, бо Буча чи Маріуполь можуть статися в Ельзасі чи Оклахомі.

Інтерв’ю тижня №2

Чинний Головнокомандувач ЗСУ ще не такий досвідчений у епістолярному жанрі, як його попередник. Залужний бувало як напише у CNN статтю «Дизайн війни змінився», то вся експертна спільнота стає цапки і шукає відповідь на питання «що б це значило?». Сирський скромніший, тому для свого чергового виходу в світ вибрав вітчизняний засіб масової інформації. Хоча, можливо, Олександр Станіславович керувався тим, що попереднім медіа з яким він спілкувався, була німецька телекомпанія ZDF, то тепер пасує «Укрінформ».

Найбільш цитованою тезою з цього інтерв’ю стало визнання Сирським, що півмільйона мобілізованих ЗСУ не потрібні. «Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину», - заявив Головнокомандувач.

Крім того, Сирський заспокоїв співвітчизників щодо можливого наступу росіян на Харків (фортифікації будуються, досвід, як давати тягла ворогу саме в тамтешніх умовах, є), назвав свіжі втрати окупантів і як правдивий вояк відповів на запитання, з чим пов’язані зміни у військовому керівництві. «У військових є один обов’язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у Президента країни, Верховного Головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини – вагомі», - Головнокомандувач ЗСУ.

Тобто, нічого особливо «воєнного» Сирський не повідомив, але в ЗМІ позначився, значить продемонстрував відкритість. Цікаво, з яким виданням спілкуватиметься Олександр Станіславович, можливо, з 共同通信社. Було б оригінально.





Тайняк тижня

І від всіма збештаного телемарафону, виявляється, буває якийсь сенс. У функціональні обов’язки керівника будь-якої спецслужби не входить публічність. Але буває з’являється необхідність відкласти плащ і кинджал і вийти на люди. Так і зробив голова Служби безпеки України і виник на телеекранах.

З діалогу Василя Малюка з журналістами виявилося, що він має почуття гумору, легко оперує словосполученнями на кшталт «кармічні борги» і має посмішку, яка б склала конкуренцію посмішці Теллі Саваласа.

Фрази Малюка також розбирали на цитати, бо жоден шеф СБУ ще так не говорив: «Росія – це країна-фейк. Це країна – суцільна пропаганда. Ми з вами маємо глибше глянути в історію. Взагалі чому Путлєр своїми щупальцями тягнеться сюди? Це його життєве кредо, ми розуміємо, що на старості років він реалізовує те, про що він мріяв і думав усе життя. Я вам поясню. Тому що саме тут, у Києві, Русь хрестилася в 988 році. Що було в 988 році там, у Московії, – там жаби кумкали».

Про ліквідацію зрадників і атаки на російські НПЗ говорив зі знанням справи, що додавало глядачам впевненості в завтрашньому дні.

Але більше для створення позитивного іміджу голови СБУ зробило не вдале появлення на телеекрані, а рішення Басманного районного суду Москви, котрий заочно заарештував Малюка на два місяці у справі «за тероризм». Потім з’явилась вимога від МЗС РФ, де телемарафон також дивилися. «МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог – арешт глави СБУ В.Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації», - заявили у відомстві Лаврова.

Для Малюка це найкраще визнання його талантів.