США надали Ізраїлю потужну військову допомогу.

І це попри суттєві розбіжності між Вашінґтоном і Єрусалимом щодо ізраїльської військової операції в Рафасі.

США погодили відправку до Ізраїлю потужної військової допомоги. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на свої джерела. Передовсім йдеться про постачання авіабомб і винищувачів. Видання зауважує, що військова допомога надійшла попри розбіжності між Вашінґтоном і Єрусалимом щодо ізраїльської операції в Рафасі на півдні Сектора Ґаза та напружених відносини Білого дому з прем'єрміністром Біньяміном Нетаньягу.

За словами співрозмовників WP у Пентаґоні та Держдепартаменті, пакет військової допомоги включає понад 1800 бомб MK-84 вагою 2000 фунтів та півтисячі бомб MK-82 вагою 500 фунтів. Крім того, було схвалено передачу 25 винищувачів п’ятого покоління F-35A та двигунів на суму приблизно 2,5 млрд доларів. Газета зазначає, що відправлення цих озброєнь не потребує погодження Конґресу, оскільки це вже було зроблено багато років тому.

«Ця подія засвідчує, що хоча між США та Ізраїлем виникли розбіжності з приводу ведення війни, адміністрація Байдена вважає тиск через військову допомогу неприпустимим. Америка продовжує підтримувати право Ізраїлю на самооборону. Виставлення умов для допомоги не було нашою політикою», – сказав представник Білого дому в коментарі для видання. Представник уряду Ізраїлю наразі не прокоментував інформацію про нову військову допомогу.

У середині березня стало відомо, що кабінет Нетаньягу схвалив план наземної операції у Рафаху. У документі, з яким ознайомилися журналісти, йдеться про те, що Армія оборони Ізраїлю готується і до евакуації з міста мирного населення. Тим часом точні часові рамки для проведення операції вказані не були.

Адміністрація США неодноразово виступала проти масштабної військової операції Ізраїлю в Рафаху, яка, за словами представників Держдепу, тільки ускладнить і без того важке становище більше 1,4 млн жителів сектору, які знайшли притулок у цьому місті. Держсекретар Ентоні Блінкен наголошував, що проведенню військової операції в Рафаху є альтернативи, які дозволяють забезпечити й інтереси Ізраїлю у сфері безпеки, і захист палестинського мирного населення. А сам Байден заявив, що військові дії у місті стали б «перетином червоної лінії». При цьому за даними офіційних осіб США та Ізраїлю, в Рафасі залишаються чотири батальйони терористичного угрупування ХАМАС.

Нагадаємо, що на початку цього тижня Байден звернувся до Нетаньягу з проханням відрядити групу співробітників служби безпеки Ізраїлю до Вашінґтона, щоб вислухати пропозиції США щодо обмеження кровопролиття. Нетаньягу спершу погодився, а згодом скасував візит після того, як Сполучені Штати відмовилися накласти вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до тимчасового припинення вогню в Ґазі та звільнення заручників, але яка не засуджувала ХАМАС.