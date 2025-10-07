Перший день перемовин Ізраїлю та ХАМАСу в Єгипті пройшов успішно.

Сторони розробили дорожню карту перемовин, де передовсім йдеться про обмін заручниками і полоненими.

Перший день перемовин Ізраїлю з терористичним рухом ХАМАС, які відбуваються у єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі, пройшов успішно. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera з покликом на джерела. Сторони розробили дорожню карту щодо продовження поточного раунду переговорів.

«Перший день відновлених непрямих переговорів між Ізраїлем і ХАМАСом в Єгипті завершився на позитивній ноті на тлі сподівань на можливу угоду щодо реалізації плану припинення війни в Ґазі з 20 пунктів, запропонованого президентом США Дональдом Трампом», – зазначає телеканал.

За повідомленням єгипетського державного видання Al-Qahera News, на перемовинах першого дня обговорювалися запропонований обмін полоненими та заручниками, припинення вогню та надходження гуманітарної допомоги до Сектора Ґази.

«Технічні команди обговорюють це зараз, щоб забезпечити ідеальні умови для звільнення всіх заручників. Команди переглядають списки як ізраїльських заручників, так і політичних в’язнів, яких буде звільнено», – розповіла речниця Білого дому Каролін Лівітт, коментуючи хід перемовин. Вона заявила, що Трамп наполягає на якнайшвидшому обміні ізраїльськими полоненими та палестинськими в'язнями, намагаючись «створити імпульс для реалізації інших частин свого плану» щодо припинення війни в Ґазі.

Нагадаємо, що план Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем та ХАМАСом був опублікований 29 вересня. Він передбачає запровадження у Секторі Ґази тимчасового зовнішнього управління, поетапне виведення ізраїльських військ, звільнення ізраїльських заручників та палестинських ув'язнених. План підтримали більшість арабських країн регіону, які погодилися стати гарантами миру.