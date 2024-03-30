766-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:00 Коштів на чеську ініціативу з купівлі снарядів для України все ще бракує, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Міністр зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання в тому, чи є на це гроші. За його словами, наразі важко прогнозувати, коли снаряди можуть потрапити на фронт – частина, можливо, потрапить уже через кілька місяців, інша частина надійде лише до кінця року.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів."

14:25 США схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, пише Reuters з посиланням на джерела. Повідомляється, що нові військові пакети включають понад 1800 бомб MK84 вагою 2000 фунтів і 500 бомб MK82 вагою 500 фунтів.

13:50 З Кринок на лівобережжі Херсонської області не повертається 60-70% штурмових груп ворога, розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі FREEДОМ:

"Якщо на Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація - від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де у районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших з плацдарму, тут складна ситуація у росіян з формуванням штурмових підрозділів, вони вимушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, з третьої лінії оборони. З Кринок не повертається близько 60-70% штурмових груп ворога.Такі серйозні втрати для ворога – це кожен раз, крім реально знищення особистого складу, це і ще серйозна деморалізація у морально-психологічному плані",

13:10 Українці зможуть одружуватися онлайн через застосунок "Дія": одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом", повідомив міністр з цифрової трансформації Михайла Федорова, зазначивши що, уряд підтримав постанову щодо цієї можливості.

12:40 Реакція США на удари по нафтопереробних заводах у Росії "не була позитивною", – відповів Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Washington Post, додавши, що Вашингтон не може обмежувати те, як Україна використовує зброю власного виробництва: «Ми використовували наші дрони. Ніхто не може нам це заборонити».

12:05 Найефективнішим способом протидіяти новим російським боєприпасам УМПБ Д-30 буде знищити носія бомби, тобто літак чи пускову установку, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону:

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації. Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території".

11:40 Російські військові 28 березня власними силами збили свій літак Су-27 над Чорним морем біля Севастополя, підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону.

"У них була тривога, бойова готовність. Спрацював людський фактор - хтось з операторів дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак".

11:15 Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Нахмановича Шефіра з посади першого помічника президента України. Сергій Шефір – один із творців партії «Слуга народу», а також директор та співзасновник студії «Квартал 95». Шефір обіймав посаду першого помічника Зеленського з травня 2019 року, давній друг Зеленського.

11:10 Президент України Володимир Зеленський звільнив Олену Вербицьку з посади радника - уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України.

11:05 Президент України Володимир Зеленський звільнив із посад своїх позаштатних радників Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка.

Радуцький очолює комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування.

Трофімов раніше обіймав посаду першого заступника керівника Офісу президента, але був звільнений указом Зеленського в листопаді 2020 року і призначений на посаду позаштатного радника глави держави. В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.

Устенко був радником президента України з економічних питань.

10:45 22 березня війська РФ зруйнували Зміївській ТЕС, одну з найбільших ТЕС Харківщини. В "Центренерго" повідомили, що знищені всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

203,5% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

76,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

244,3% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

357,2% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

91,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,1% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:10 Російські війська знову атакували Полтавську область безпілотниками, є влучання по інфраструктурному об'єкту, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

10:05 Вночі росіяни впродовж трьох годин атакували енергетичну інфраструктуру південно-східних регіонів, вдалося збити сім дронів типу "Шахед", але уламки одного з них спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області, повідомили в Силах оборони півдня.

09:55 Вночі росіяни вдарили по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (ТОТ українського Криму).

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА «Shahed», дев’ять із них (75%) було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської (1), Одеської (2), Дніпропетровської (4) та Полтавської (2) областей.

За минулі сім днів було збито 148 із 162 (91%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП), підконтрольна Кремлю організація і відомий інструмент в арсеналі російської гібридної війни, провела Всесвітній російський народний собор у Москві 27-28 березня і схвалила ідеологічний і політичний документ, який об'єднав кілька кремлівських ідеологічних наративів, очевидно, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні і експансіоністського майбутнього Росії. РПЦ МП посилила кремлівську риторику про війну Росії в Україні і представила її як екзистенційну і цивілізаційну "священну війну", що є значним кроком для російської влади, яка до цього часу старанно уникала офіційного визначення російського вторгнення в Україну як будь-якої "війни". РПЦ МП закликала до кодифікації елементів "русского міра" і, можливо, оцінює суспільну підтримку формального включення етнічних українців і білорусів до кремлівської концепції російської нації. РПЦ МП особливо наголошує на потребі Росії у традиційних сімейних цінностях та оновленій міграційній політиці для протидії триваючій демографічній кризі в Росії. РПЦ МП, схоже, об'єднує давніші паралельні наративні зусилля Кремля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов'язки.

• Український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що нестача матеріально-технічних ресурсів, спричинена затримкою західної військової допомоги, обмежує українські сили і змушує Україну вести стратегічну оборону.

• Російські військові, ймовірно, розширили перелік цілей для ударної кампанії проти критичної інфраструктури України, включивши до нього гідроелектростанції.

• Росія наклала вето на щорічну резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, що передбачає продовження роботи моніторингової групи, яка відслідковує дотримання санкцій ООН проти Північної Кореї.

• Схоже, Кремлю вдалося змусити Telegram посилити цензуру екстремістського контенту після нападу на "Крокус Сіті Холл" 22 березня, що підкреслює здатність Кремля чинити тиск на значущих гравців російського інформаційного простору, щоб вони діяли в його інтересах.

• Міністерство оборони Росії готується до піврічного весняного призовного циклу, що розпочнеться 1 квітня.

• Російська окупаційна влада продовжує репресії з боку правоохоронних органів, зокрема проти кримськотатарської етнічної меншини, з метою зміцнення контролю над окупованою Україною.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: