765-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

202,7% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

76,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

243,9% автомобільної техніки (з них 5,0% за минулий тиждень),

356,7% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

91,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,1% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:15 Візуалізація від OSINT-групи monitoringwar приблизного маршруту КРПБ Х-101/555, балістики, АРПБ "Кинджал" під час атаки нині вранці (за інформацією Повітряних Сил України).

10:10 Російські війська вночі атакували три теплоелектростанції ДТЕК, повідомив енергохолдинг. Серйозно пошкоджено обладнання, поранено одного енергетика. Від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

10:05 Під час нічної масованої атаки російських військ цієї ночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю 10 безпілотників - у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах, над Дніпром знищили 4 ракети, є потерпілі та пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак. Енергетичні об'єкти пошкоджено у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. У Кам'янському, де ворог зруйнував дачний кооператив, є п'ятеро поранених.

10:00 Сили оборони вночі ліквідували шість ворожих "шахедів" у небі Черкаської області, і крилату ракету (на Уманщині), втім, є ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури, через падіння уламків зруйновано нежитлове приміщення, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

09:55 Під час відбиття нічної повітряної атаки на Хмельниччині збито три цілі, постраждалих або пошкоджень немає, повідомила Хмельницька ОВА.

09:50 Підрозділи Сил оборони на світанку знищили повітряні цілі, які атакували об'єкти критичної інфраструктури Івано-Франківської області, обійшлося без жертв, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

09:45 Цієї ночі Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети типу «кинджал», всі 11 безпілотників воїни ПвК «Захід» знищили, ракети, на жаль, збити не вдалося, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

09:40 Вночі росіяни завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Під атакою перебували міста Дніпро, Кам'янське, Павлоград, Кременчук, Івано-Франківськ, окремі населені пункти Дніпропетровської області, окремі об'єкти Львівської області.

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

- 60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ);

- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область РФ);

- 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

- 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область РФ);

- 4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область РФ);

- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс -рф.).

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

- 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (97%);

- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 (81%);

- 5 керовані авіаційні ракети Х-59 (56%);

- 4 крилаті ракети «Іскандер-К» (100%).

За минулі сім днів було збито 170 із 184 (92%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Наразі Україна не дозволяє російським військам досягти значних тактичних успіхів уздовж усієї лінії фронту, але подальші затримки з наданням військової допомоги з боку США, ймовірно, збільшать загрозу російського оперативного успіху, в тому числі в нелінійний і, можливо, експоненціальний спосіб.

• Подальша деградація української системи протиповітряної оборони є одним з найбільш очевидних шляхів, за допомогою якого російські війська можуть завдати нелінійного оперативного удару.

• Здатність Росії проводити опортуністичні, але обмежені наступальні дії вздовж міжнародного кордону України з Росією надає їй додаткові можливості для обмеження української живої сили і техніки, однак західна допомога і зусилля України, спрямовані на вирішення кадрових проблем, послабили би вплив подібних зусиль з боку Росії.

• Президент Росії Путін продовжує робити сенсаційні заяви в рамках триваючої кампанії рефлексивного контролю, яка має на меті стримати подальше надання західної військової допомоги Україні і відвернути увагу від нарощування російських сил, що протистоять НАТО.

• Заяви Путіна від 27 березня не є ані новими, ані несподіваними і найкраще ілюструють, як Кремль регулярно заповнює західний інформаційний простір, часто неактуальною або вирваною з контексту правдою, а не відвертою дезінформацією або дезінформацією, щоб сформувати глобальне сприйняття і просунути свої власні довгострокові цілі.

• Російський Слідчий комітет на тлі постійних зусиль Кремля пов'язати Україну і Захід з цим терактом, щоб отримати більшу внутрішню підтримку війни в Україні цілком очікувано заявив, що має докази причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі" 22 березня,.

• Президент Росії Путін висловив занепокоєння зростанням етнічної напруженості в російському суспільстві після теракту в "Крокус Сіті Холі" і, можливо, безпідставно звинувачує Україну і Захід у нападі на "Крокус Сіті Холл", щоб відвернути внутрішню увагу від етнічної напруженості.

• Як повідомляється, удари українськими безпілотниками по нафтопереробних заводах в Росії змушують Росію імпортувати бензин з Білорусі.

• Незалежне розслідування виявило, що міжнародні інформаційні кампанії, пов'язані з покійним фінансистом "групи Ваґнера" Прігожиним, залишаються активними, незважаючи на те, що російський уряд закрив медіа-компанії та організації, відкрито пов'язані з Прігожиним, після його смерті.

• Російські високопосадовці все частіше звинувачують вірменське керівництво в тому, що Вірменія продовжує дистанціюватися від відносин з Росією у сфері безпеки після втрати Нагірного Карабаху, коли Кремль кинув Вірменію напризволяще.

• Росія продовжує зусилля щодо постачання балістичних ракет та іншої зброї з Північної Кореї для використання в Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: