Пентаґон заперечує ризик ескалації конфлікту російсько-української війни.

За словами голови Комітету начальників штабів ЗС США Брауна, російські війська ще минулого року витратили значні ресурси.

Незважаючи на плани щодо постачання Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS, ризик ескалації конфлікту нині нижчий, ніж раніше. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Чарльз Браун (Charles Brown) на зустрічі із Групою військових оглядачів (Defense Writers Group).

«Я вважаю, що ризик ескалації не такий високий, як, можливо, був на початку конфлікту», – сказав генерал, коментуючи питання можливої передачі ракет ATACMS Україні.

Водночас Чарльз Браун висловив сумнів у можливостях Росії розпочати нову велику наступальну операцію. На його думку, російські війська ще минулого року витратили значні ресурси.

У середині березня газета The Wall Street Journal з покликом на джерела в американському військовому відомстві повідомила, що Пентаґон став більш відкритим до ідеї надати Україні ракети ATACMS більшого радіусу дії далекобійні. За даними видання, вони можуть збільшити здатність ЗСУ завдавати ударів по російських силах у Криму. Нагадаємо, що восени минулого року Україна таємно отримала невелику кількість ракет ATACMS з обмеженою дальністю до 165 кілометрів. Навіть з цими ракетами українські військовики змогла ефективно знищити багато стратегічних об’єктів на окупованій території.