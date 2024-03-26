Помер Ігор Юхновський.

 

Сьогодні, 26 березня, відійшов у вічність науковець, академік, політик, Герой України Ігор Юхновський. Йому було 98 років.

 

«Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

Дату та час прощання з науковцем повідомлять згодом.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Ігор Юхновський народився у 1925 році на Рівненщині. У Другій світовій війні воював в інженерно-саперних військах.

 

Ігор Юхновський був фізиком-теоретиком, мав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України. Він створив добре знану у світі Львівську наукову школу статистичної фізики. Розробив оригінальні й потужні методи теоретичних досліджень систем взаємодіяльних частинок: метод колективних змінних та метод зміщень і колективних змінних, які дозволили розв'язати серію принципових проблем фізики конденсованої речовини. Він та його учні зробили суттєвий внесок у розвиток теорії рідин та розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ.

Останнім часом у полі наукових інтересів Ігора Юхновського були математичні методи в економіці та розвитку суспільства, проблеми енергетики, проблеми безпеки об'єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС, теорія гетерогенного каталізу та ряд інших стратегічно важливих проблем для держави.

 

1969 року у Львові  Ігор Юхновський створив Відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР. На його основі у 1990 році засновано Інститут фізики конденсованих систем НАН України.

Протягом 1990—1998 років Юхновський очолював Західний науковий центр НАН України.

Для підтримки проведення наукових досліджень в Україні  у 1996 році  він заснував Фонд підтримки науки.

 

Ігор Юхновський є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

 

Крім того був активним громадським та політичним діячем – народний депутат України І-IV скликань, на перших виборах президента України у 1991 році посів 5 місце (554 719 голосів). Ігор Юхновський був співзасновником та першим керівником Українського інституту національної пам’яті.

 

Один із засновників та учасник (з 2011 року) ініціативної групи «Першого грудня».

 

Почесний громадянин Львова. Герой України від 2005 року за «визначний особистий внесок у національне відродження і побудову незалежної Української держави, багаторічну плідну громадську і політичну діяльність, вагомі наукові досягнення».


 

26.03.2024

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