США і Японія радикально оновлять формат військової співпраці.

Ці зміни спрямовані на створення ефективнішої противаги Китаю.

Сполучені Штати і Японія планують найближчим часом провести наймасштабнішу реорганізацію військової співпраці з 1960 року, коли між країнами було підписано Договір про співпрацю та обопільну безпеку. Про це повідомила газета Financial Times (FT) з покликом на обізнані джерела. Таким чином Вашінґтон і Токіо намагаються спільно створити ефективну противагу Китаю.

«Президент США Джо Байден та прем'єр Японії Фуміо Кісіда оголосять плани щодо реструктуризації військового командування США в Японії з метою вдосконалення оперативного планування та навчань між країнами», – подає видання. За даними його співрозмовників, лідери Сполучених Штатів і Японії оголосять про відповідні плани 10 квітня під час візиту Кісіди до Білого дому.

У статті уточняється, що сторони прагнуть покращити взаємодію у сфері безпеки з метою реагування на «зростаючу загрозу від Китаю». «Союзники хочуть зміцнити свої зв'язки в галузі безпеки, щоб протистояти тому, що вони вважають зростанням загрози з боку Китаю. А це вимагає від їхніх збройних сил тіснішої співпраці та злагодженішого планування, особливо у разі кризи, такої як конфлікт на Тайвані», – йдеться у публікації.

Співрозмовники видання вказують, що одна з моделей, яку розглядає адміністрація Байдена, передбачає створення нової об'єднаної оперативної групи, яка буде прикріплена до Тихоокеанського флоту США і частини команди в складі Індо-Тихоокеанського командування ЗС США на Гаваях. «Командувач флоту, який є чотиризірковим генералом, проводитиме більше часу в Японії, ніж зараз, і матиме посилену структуру підтримки в цій країні. Згодом оперативна група, до якої увійдуть різні частини збройних сил США, переміститься до Японії», – пише FT.

Наразі ні Білий дім, ні Пентаґон, ні уряд Японії не погодилися на прохання командування журналістів прокоментувати цю тему.