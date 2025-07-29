Єврокунія звинувачує Temu у порушенні закону про цифрові послуги.

За порушення європейського законодавства китайському маркетплейсу загрожує велетенський штраф.

Китайський інтернет-магазин Temu може наразитися на значні штрафи Європейської Унії. Про це пише німецька газета Die Zeit з покликом на пресреліз Європейської Комісії. Згідно з попередньою оцінкою експертів ЄК, китайська платформа порушує європейське законодавство про цифрові послуги (DSA, Digital Service Act).

Експерти застерегли, що споживачі Temu в країнах-членах ЄУ мають високий ризик зіткнутися з незаконними товарами. Передовсім йдеться про дитячі іграшки та електронні товари, які не відповідають критеріям Євроунії.

«Маркетплейс Temu не докладає зусиль, щоб зупинити продаж на ньому нелегальної продукції. Докази засвідчують, що існує високий ризик того, що споживачі в ЄУ можуть зіткнутися з нелегальною продукцією на платформі», – йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

Відповідно до DSA, Temu класифікується як «дуже велика онлайн-платформа». У ЄУ ним активно користуються близько 94 мільйонів громадян. У разі, якщо звинувачення проти компанії підтвердяться, вона може наразитися на великий штраф – до 6% від її глобального річного обороту.

Ще наприкінці жовтня 2024 року Єврокомісія оголосила про відкриття штрафної процедури щодо Temu. Чиновники ЄУ планували вивчити оформлення інтернет-сторінки маркетплейсу. Її критики вважають, що вона створена таким чином, щоб викликати у покупців залежність та провокувати їх на незаплановані витрати. Temu тоді заявила про готовність співпрацювати з керівництвом Євроунії та назвала своєю метою «безпечний ринок, що заслуговує на довіру, для споживачів».