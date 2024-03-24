Ворог повторно атакував Львівщину ракетами.

Після нічної комбінованої атаки, коли Львівщину ворог атакував дронами-камікадзе та крилатими ракетами, вранці 24 березня росіяни ще раз запустили ракети в об’єкт критичної інфраструктури в області. Цього разу це були гіперзвукові ракети «Кинджал».

 

Повітряна тривога тривала лише пів години – з 09:30 до 10:00. Спершу радари українських Повітряних сил зафіксували рух швидкісних ракет, а вже пізніше виявили зліт літаків МІГ-31К.

 

За цей короткий час повітряної тривоги на Львівщині знову пролунали вибухи.

 

Голова ЛОДА повідомив, що ворог підняв у небо 4 МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Їх і запустили у напрямку Львівщини.

 

«Ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області “кинджалами”. Попередньо є два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі», – зазначив Максим Козицький.

 

Йдеться, очевидно, про об'єкт критичної інфраструктури на Стрийщині, оскільки під час першої атаки моніторингові tg-канали повідомляли про вибухи саме там.

 

Як повідомив Максим Козицький, працівники ДСНС, які гасили пожежу на об'єкті, були попереджені про небезпеку і встигли сховатися у безпечне місце. Інформації про постраждалих немає.


 

24.03.2024

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