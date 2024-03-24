Ворог атакував Львівщину дронами та крилатими ракетами.

Сьогодні вночі проти 24 березня Росія здійснила комбіновану атаку на Захід України. Спершу летіли бойові дрони типу "Шахед", згодом запустили крилаті ракети з 14 бортів Ту-95МС.
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 03.28. О 06.07 пролунав відбій.
Над самим Львовом було чутно свист ракет, що пролітали над містом та роботу ППО. Основний удар прийшовся на Стрийщину, де, за повідомленнями моніторингових телеграм-каналів та Повітряних сил ЗСУ, було чутно понад десяток вибухів.
«На наш регіон летіло близько 20 ракет і 7 шахедів. Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксовано.
Відомо про обстріли на Львівщині. Про наслідки повідомить обласна влада», — повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
24.03.2024