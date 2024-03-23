760-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, росіяни з МіГ-31К вдарили по Львівській області «кинджалами», є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який вони цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

10:05 У зону відповідальності ПвК «Захід» сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників, сили ППО знищили 8 ракет та всі сім «шахедів», повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

10:00 Вночі російські «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

09:50 У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ РФ, мис Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі:

18 крилатих ракет Х-101/Х-555 (62%) та

25 ударних БпЛА «Shahed-136/131» (89%)

у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

За минулі сім днів було збито 128 із 147 (87%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська влада заявила, що заарештувала чотирьох нападників і ще сімох осіб, причетних до нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холл" 22 березня, в результаті якого, за повідомленнями російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.

• За оцінками ISW, з великою ймовірністю відповідальність за напад на "Крокус Сіті Холл" несе Ісламська держава.

• Кремль, незважаючи на це, без доказів швидко спробував прив'язати українських діячів до нападу на "Крокус Сіті Холл", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу.

• Російські ультранаціоналісти відреагували на напад повторенням типово ксенофобських закликів до антимігрантської політики, що відображає зростаючу напругу в російському суспільстві через погане поводження з мігрантами та вплив, який безправ'я мігрантів може мати на розширення рекрутингової бази в Росії для салафітських джихадистських груп.

• Російські джерела звинуватили українських військових у тому, що в ніч з 22 на 23 березня вони нібито завдали успішного удару з безпілотника по російському нафтопереробному заводу в Самарській області.

• За повідомленнями, Росія затримує поставку двох систем протиповітряної оборони С-400 до Індії, що, ймовірно, пов'язано з обмеженнями у виробництві систем С-400 в Росії, зростанням потреби в системах протиповітряної оборони для захисту міст і стратегічних підприємств Росії від ударів українських безпілотників, а також повідомленнями про погіршення російсько-індійських стосунків.

• Президент Росії Путін 23 березня підписав закон, який звільняє громадян від кримінальної відповідальності, якщо вони будуть призвані за мобілізацією або підпишуть контракт на військову службу.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: