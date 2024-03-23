760-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, росіяни з МіГ-31К вдарили по Львівській області «кинджалами», є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який вони цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
10:05 У зону відповідальності ПвК «Захід» сьогодні вночі залетіли 19 крилатих ракет та 7 ворожих ударних безпілотників, сили ППО знищили 8 ракет та всі сім «шахедів», повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
10:00 Вночі російські «шахеди» та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
09:50 У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ РФ, мис Чауда – Крим).
В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі:
18 крилатих ракет Х-101/Х-555 (62%) та
25 ударних БпЛА «Shahed-136/131» (89%)
у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.
За минулі сім днів було збито 128 із 147 (87%) запущених по Україні БПЛА.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російська влада заявила, що заарештувала чотирьох нападників і ще сімох осіб, причетних до нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холл" 22 березня, в результаті якого, за повідомленнями російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.
• За оцінками ISW, з великою ймовірністю відповідальність за напад на "Крокус Сіті Холл" несе Ісламська держава.
• Кремль, незважаючи на це, без доказів швидко спробував прив'язати українських діячів до нападу на "Крокус Сіті Холл", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу.
• Російські ультранаціоналісти відреагували на напад повторенням типово ксенофобських закликів до антимігрантської політики, що відображає зростаючу напругу в російському суспільстві через погане поводження з мігрантами та вплив, який безправ'я мігрантів може мати на розширення рекрутингової бази в Росії для салафітських джихадистських груп.
• Російські джерела звинуватили українських військових у тому, що в ніч з 22 на 23 березня вони нібито завдали успішного удару з безпілотника по російському нафтопереробному заводу в Самарській області.
• За повідомленнями, Росія затримує поставку двох систем протиповітряної оборони С-400 до Індії, що, ймовірно, пов'язано з обмеженнями у виробництві систем С-400 в Росії, зростанням потреби в системах протиповітряної оборони для захисту міст і стратегічних підприємств Росії від ударів українських безпілотників, а також повідомленнями про погіршення російсько-індійських стосунків.
• Президент Росії Путін 23 березня підписав закон, який звільняє громадян від кримінальної відповідальності, якщо вони будуть призвані за мобілізацією або підпишуть контракт на військову службу.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
24.03.2024
Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.
Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу «Shahed» та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області; Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області; Токарівка, Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони,
1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.