Геологи відмовилися оголосити нову епоху антропоценом.

Тож наразі триває голоцен, наступна спроба визначення нової геологічної епохи відбудеться лише через 10 років.

 

 

Міжнародна спілка геологічних наук (International Union of Geological Sciences – IUGS) відмовилася класифікувати вплив людини на навколишнє середовище як нову геологічну епоху — антропоцен (anthropocene). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Тож термін «антропоцен» не буде додано до шкільних та університетських підручників і його не розміщуватимуть на наочних посібниках, які зображають основні періоди в історії Землі.

 

IUGS підтримала рішення одного зі своїх комітетів, згідно з яким оголошувати початок антропоцену не можна. Проте організація визнала, що цей термін вже поширений і має значення. «Хоча його й відкинули як опис нової геологічної епохи, про антропоцен будуть говорити — і не лише вчені-геологи та екологи, а й соціологи, політики, економісти та суспільство загалом. Це слово є найважливішим для опису впливу людини на систему Землі», — сказано у заяві спілки.

 

У 2009 році було створено спеціальну Робочу групу з антропоцену, в рамках якої вчені намагалися визначити, що має означати цей термін і наскільки виправдано його застосування як опису сучасної геологічної епохи. Члени групи запропонували вважати початком антропоцену 1952-й, коли у відкладах по всьому світу почали виявляти радіоактивні частинки, що поширилися на Землі після випробувань ядерної зброї.

 

Але з ідеєю переходу до нової геологічної доби не погодився один із комітетів Міжнародного союзу геологічних наук, і тепер його рішення затвердила організація загалом.

 

Втім, вчені не сумніваються, що діяльність людини має величезний вплив на Землю, і цього цілком достатньо, щоб виправдати появу нового геологічного періоду в історії планети. Питання лише у тому, коли саме люди почали кардинально змінювати планету.

 

Дехто вважає, наприклад, що концепція антропоцену має відображати зміни в природі Землі, які почалися після масової вирубки лісів та створення сільськогосподарських полів. Але в такому разі антропоцен мав настати багато тисяч років тому, коли люди вперше зайнялися сільським господарством.

 

Наступну спробу визначення нової геологічної епохи можна буде зробити щойно через 10 років. А поки що ми продовжуємо жити в голоцені (holocene) — епосі, яка почалася після закінчення останнього Льодовикового періоду, близько 11,7 тис. років тому.

22.03.2024

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