Науковці з Університету Гопкінса незабаром репрезентують нову «зброю» проти комарів.

Це виявлені на Кріті бактерії, які ефективно знищують личинок комарів.

 

 

Науковці з Університету Джона Гопкінса в Балтіморі можуть незабаром запропонувати людству новий спосіб боротьби з такою поважною проблемою, як комарі. Вони виявили на Криті бактерію, яка вбиває цих шкідливих комах. Про це повідомляє науково-інформаційний портал Technology Networks. У лабораторних умовах ці бактерії продемонстрували свою 100-відсоткову ефективність.

 

Актуальна кількість комарів на Землі оцінюється приблизно в квадрильйон (10 в 15-му ступені). Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що від хвороб, які вони переносять, щороку помирає понад 700 тисяч осіб. Боротися з комарами важко, особливо тому, що вони часто розвивають стійкість до інсектицидів. До того ж хімічні інсектициди шкодять людям і довкіллю, зокрема бджолам.

 

Альтернативою можуть стати біопестициди. Мова йде про засоби захисту рослин, які базуються на природних речовинах, бактеріях, вірусах або грибах. Виробити до них імунітет складніше. Однак у випадку комарів можливості їх застосування обмежені.

 

Тим часом метаболіти виявлених на Криті бактерій ефективно знищують личинок комарів. Під час тестів екстракти, що містять метаболіти бактерій, вбили 100% личинок комарів (culex pipiens molestus) протягом 24 годин після впливу. Тож на основі цих сполук вдасться розробити нові ефективні й нешкідливі для довкілля біопестициди.

 

Дослідження бактерій, що вбивають комарів, були проведені в рамках проєкту MicroBioPest, фінансованого Європейською Унією. Вчені зібрали 186 зразків з 65 локацій на Криті. Зразки були взяті з верхнього шару ґрунту, ґрунту навколо коренів рослин, рослинних тканин, зразків води та мертвих комах.

 

Аналізи показали, що швидкодіючі бактерії вбили личинок комарів не шляхом інфікування, а шляхом виробництва сполук, таких як білки та метаболіти. Це свідчить про те, що потенційний інсектицид не буде залежати від виживання мікроорганізмів.

 

09.07.2025

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