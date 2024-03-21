Литва заблокувала рух російських вантажівок з Калінінградської області.

Москва обурюється, що Вільнюс не попередив і не пояснив причин такого кроку.

Литовська влада заблокувала рух російських вантажівок з Калінінградської області. Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на інформацію федеральної митної служби (ФМС) Росії. Згідно з повідомленням, з 23:00 20 березня Литва без пояснення причин не прийняла жодної вантажівки з російського ексклаву.

Через блокування вантажно-автомобільного руху через російсько-литовський кордон утворилася черга з півтори сотні автофургонів.

«З боку російської митниці будь-яких змін у порядку пропуску та оформлення вантажних транспортних засобів немає», – йдеться в повідомленні російської ФМС.

У російському митному відомстві уточнили, що черга зі 150 вантажівок утворилася перед багатостороннім автомобільним пунктом пропуску «Чернышевское». Ще 25 автофургонів, оформлених митниками з Калінінградської області, перебувають на нейтральній смузі, повідомили у ФМС.

Нагадаємо, що 12 вересня 2023 року Литва оголосила про заборону в'їзду до країни автомобілів з російськими номерами. Митниця дала власникам таких машин пів року на перереєстрацію. 11 березня 2024 року заборона офіційно набула чинності. При цьому винятки поширюються на автомобілі, які транзитом прямують до Калінінградської області, та машини дипломатів. Наприкінці лютого влада Литви оголосила про плани посилити контроль над російським зерном, яке слідує транзитом у порт литовського міста Клайпеда.