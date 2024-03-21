Литва заблокувала рух російських вантажівок з Калінінградської області.

Москва обурюється, що Вільнюс не попередив і не пояснив причин такого кроку.

 

 

Литовська влада заблокувала рух російських вантажівок з Калінінградської області. Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на інформацію федеральної митної служби (ФМС) Росії. Згідно з повідомленням, з 23:00 20 березня Литва без пояснення причин не прийняла жодної вантажівки з російського ексклаву.

 

Через блокування вантажно-автомобільного руху через російсько-литовський кордон утворилася черга з півтори сотні автофургонів.

 

«З боку російської митниці будь-яких змін у порядку пропуску та оформлення вантажних транспортних засобів немає», – йдеться в повідомленні російської ФМС.

 

У російському митному відомстві уточнили, що черга зі 150 вантажівок утворилася перед багатостороннім автомобільним пунктом пропуску «Чернышевское». Ще 25 автофургонів, оформлених митниками з Калінінградської області, перебувають на нейтральній смузі, повідомили у ФМС.

 

Нагадаємо, що 12 вересня 2023 року Литва оголосила про заборону в'їзду до країни автомобілів з російськими номерами. Митниця дала власникам таких машин пів року на перереєстрацію. 11 березня 2024 року заборона офіційно набула чинності. При цьому винятки поширюються на автомобілі, які транзитом прямують до Калінінградської області, та машини дипломатів. Наприкінці лютого влада Литви оголосила про плани посилити контроль над російським зерном, яке слідує транзитом у порт литовського міста Клайпеда.

21.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
756-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
20.03.24 | | Україна
Між «Оскаром» і НПЗ
Юрко ТИМЧУК
Музи не мовчать, гармати говорять, москалі голосують і голосять «за что?» Огляд подій минулого тижня в Україні.
19.03.24 | | Україна
755-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 9 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
19.03.24 | | Україна
Блокування кордону як perpetuum mobile шантажу
Мирослав Чех
Суто польський винахід: блокувати кордон атакованої Росією країни як вічний двигун вимагання державних грошей і збирання голосів виборців
18.03.24 | | Дискурси
«Минули літа молодії...»
Андрій Содомора
Попри «Сиди і нічогісінько не жди!..» Шевченка все-таки бачимо в дорозі: «Ходімо ж, доленько моя!» Шевченко йде, щоб бути з нами «во время люте».
18.03.24 | | Дискурси
754-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 36 атак) напрямках.
18.03.24 | | Україна
753-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 11 атак) та Новопавлівському (відбито 28 атак) напрямках.
17.03.24 | | Україна
Два Папи
Віталій Портников
Іван Павло ІІ був голосом поневолених комунізмом народів Європи у ХХ сторіччі, а Франциск – голос «глобального Півдня» у ХХІ-му. І це все ж таки дуже різні голоси
17.03.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.