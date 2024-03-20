757-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:25 Станом на 06:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:15 У ніч на 21 березня 2024 року росіяни атакували двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків –Волгодонськ, Енгельс (РФ). Основний напрямок удару – Київ.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Деякі російські фінансові, економічні і військові показники свідчать про те, що Росія готується до широкомасштабного конфлікту зі збройними силами НАТО, хоча і не відразу, але, швидше за все, в коротші терміни, ніж спочатку припускали деякі західні аналітики.

• Російська армія продовжує здійснювати структурні реформи, щоб одночасно підтримувати війну в Україні і розширювати звичайні можливості Росії в довгостроковій перспективі в рамках підготовки до можливого майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО.

• Повідомляється, що 20 березня ГУР здійснив удар безпілотником по російській авіабазі в Саратовській області на тлі подальших ознак того, що удари українських безпілотників на території Росії мають обмежений асиметричний вплив на російські військові активи та економічні показники.

• Пов'язані з Кремлем суб'єкти в проросійському молдовському автономному регіоні Гагаузія використовують наративи, які віддзеркалюють попередні російські заяви щодо України в роки, що передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну, ймовірно, в рамках ширших гібридних зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

• Російські військові продовжують підготовку операторів безпілотників для операцій в Україні.

08:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: