Рішення ЄУ щодо передачі Україні доходів від активів РФ, скоріш за все буде, відкладено.

Проти, як завжди, виступає Угорщина, яка не бажає, щоб ці кошти йшли на озброєння.

 

 

Пропозиція Європейської Комісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів Європейської Унії, який розпочнеться у четвер, 21 березня, у Брюсселі. Про це повідомила телерадіокомпія Deutsche Welle з покликом на слова високопоставленого європейського дипломата на умовах анонімності. За його словами, проти ініціативи виступила Угорщина.

 

Напередодні саміту ЄУ Єврокомісія схвалила пропозицію високого представника Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля скерувати 90% доходів від заморожених активів Банку Росії на військові закупівлі для ЗСУ, а 10% — на відновлення України. Неназваний європейський дипломат зазначив, що більшість країн ЄУ розуміють, що наразі Україна більше потребує коштів на зброю, а не на відновлення. Однак, за його словами, Угорщина наполягає, що кошти мають «піти на будь-що, але не на зброю».

 

Крім використання заморожених російських активів, суперечності лідерів ЄУ пов'язані з обговоренням початку перемовин щодо вступу України до спільноти. За словами співрозмовника газети, кілька країн висловилися проти того, щоб переговори з Україною та Молдовою розпочалися за головування Бельгії в ЄУ, а воно триватиме до першого липня. Після чого цю естафету має перейняти Угорщина. Про які країни йдеться, дипломат не уточнив.

 

У грудні 2023 року лідери ЄУ підтримали відкриття перемовин щодо вступу України та Молдови. Для того, щоб вони розпочалися, країни-члени повинні схвалити представлені Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, та провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме перемовини. Обидва ці рішення потребують одностайної підтримки всіх 27 лідерів країн-членів Євроунії.

21.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
756-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Лиманському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
20.03.24 | | Україна
Між «Оскаром» і НПЗ
Юрко ТИМЧУК
Музи не мовчать, гармати говорять, москалі голосують і голосять «за что?» Огляд подій минулого тижня в Україні.
19.03.24 | | Україна
755-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 9 атак) та Новопавлівському (відбито 25 атак) напрямках.
19.03.24 | | Україна
«Минули літа молодії...»
Андрій Содомора
Попри «Сиди і нічогісінько не жди!..» Шевченка все-таки бачимо в дорозі: «Ходімо ж, доленько моя!» Шевченко йде, щоб бути з нами «во время люте».
18.03.24 | | Дискурси
754-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 36 атак) напрямках.
18.03.24 | | Україна
753-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 11 атак) та Новопавлівському (відбито 28 атак) напрямках.
17.03.24 | | Україна
Два Папи
Віталій Портников
Іван Павло ІІ був голосом поневолених комунізмом народів Європи у ХХ сторіччі, а Франциск – голос «глобального Півдня» у ХХІ-му. І це все ж таки дуже різні голоси
17.03.24 | | Дискурси
Поезія полеглих: Артем Довгополий
Надія Гаврилюк 
Будую незламні стіни, / Фортецю велику, де будуть жити / Руїни того, що рахує зозуля.
16.03.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.