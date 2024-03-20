Трамп пообіцяв не виводити США з НАТО.

Але поставив умову: Європа повинна платити свою «справедливу частку» на оборону.

Колишній американський президент Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах не виведе країну з НАТО, допоки європейські країн-члени сплачуватимуть свою «справедливу частку» до бюджету Альянсу. Ці слова Трампа пролунали у вівторок, 19 березня, в етері програми британського телеканалу GB News.

«Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку решти всіх», – зазначив Трамп.

Звертаючись до Трампа, модератор каналу – колишній лідер партії «Брекзиту» Найджел Фарадж (Nigel Farage) нагадав: «Ви казали це ще в 2017 і 2018 роках, коли ви були президентом та відвідали Брюссель, що росіяни можуть робити все, що завгодно (з європейськими країнами НАТО, – ред.), якщо ці країни не платять. Ви нещодавно фактично сказали це знову. І росіяни почали активно використовувати ваші висловлювання».

Трамп відповів: «Вони можуть це використовувати – мені байдуже, чи вони це використовують. Тому що те, що я говорю, є формою перемовин. Чому ми повинні охороняти ці країни, які мають багато грошей? Чому за їхню безпеку в НАТО повинні платили Сполучені Штати? Коли я туди поїхав, я вже сперечався з ними».

На запитання Фараджа про те, чи США залишаться в НАТО, якщо європейські країни почнуть грати чесно, Трамп заявив: «Так, сто відсотків. НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально навіть не існувало».

Експрезидент США висловив думку, що Північноатлантичний альянс є важливішим для країн Європи, ніж для США. «Між нами та деякими проблемами (у Європі, – ред.) лежить океан. Великий, красивий океан», – зазначив він.

Нагадаємо, що на передвиборчому мітингу в Південній Кароліні 10 лютого Дональд Трамп переказав свою розмову, що нібито мала місце, з лідером однієї з країн НАТО. «Один із президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо і зазнаємо нападу з боку Росії, ви нас захистите?" – розповів Трамп. У відповідь він, за власними словами, підкреслив, що не забезпечить цій країні захист, навіть навпаки, заохочуватиме Росію «робити все, що та забажає». Ця заява викликала критику у більшості держав НАТО.