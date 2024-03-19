У Львові концертом вшанують пам'ять про Ігора Білозіра.

У Львові у театрі ім. М. Заньковецької концертом з улюблених пісень різних поколінь вшанують 69-річчя "останнього романтика української естради" Ігора Білозіра.

25 березня у театрі ім. М. Заньковецької концертом "Від Бога наша пісня, наша мова" із пісень композитора Ігора Білозіра відзначать його 69-річчя.

"Ігор Білозір – "останній романтик української естради", - наголошують організатори, - відомий композитор та виконавець, народний артист України, життя якого трагічно обірвалось після жорстокого побиття прихильниками "русского міра". Його пісні й до сьогодні звучать у серцях багатьох".

Відтак улюблені пісні різних поколінь - "Мамина світлиця", "Не сип, мила, скла", "Ніби вчора, рідна мамо", "Перший сніг", "Пшеничне перевесло" та інші - виконають легендарна "Ватра" 80-х, "Піккардійська Терція", оркестр ансамблю "Галичина", поет Богдан Стельмах та відомі виконавці – Мар’ян Шуневич і Анастасія Чубінська.

Спогадами про Ігоря Білозіра поділиться Ольга Гошовська (друга дружина композитора).