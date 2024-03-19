У Львові концертом вшанують пам'ять про Ігора Білозіра.

У Львові у театрі ім. М. Заньковецької концертом з улюблених пісень різних поколінь вшанують 69-річчя "останнього романтика української естради" Ігора Білозіра.

 

 

25 березня у театрі ім. М. Заньковецької концертом "Від Бога наша пісня, наша мова" із пісень композитора Ігора Білозіра відзначать його 69-річчя. 

 

"Ігор Білозір – "останній романтик української естради", - наголошують організатори, - відомий композитор та виконавець, народний артист України, життя якого трагічно обірвалось після жорстокого побиття прихильниками "русского міра". Його пісні й до сьогодні звучать у серцях багатьох".

 

Відтак  улюблені пісні різних поколінь -  "Мамина світлиця", "Не сип, мила, скла", "Ніби вчора, рідна мамо", "Перший сніг", "Пшеничне перевесло" та інші - виконають легендарна "Ватра" 80-х, "Піккардійська Терція", оркестр ансамблю "Галичина", поет Богдан Стельмах та відомі виконавці – Мар’ян Шуневич і Анастасія Чубінська.

Спогадами про Ігоря Білозіра поділиться Ольга Гошовська (друга дружина композитора).

19.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
754-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 72 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 13 атак) та Новопавлівському (відбито 36 атак) напрямках.
18.03.24 | | Україна
753-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 11 атак) та Новопавлівському (відбито 28 атак) напрямках.
17.03.24 | | Україна
Два Папи
Віталій Портников
Іван Павло ІІ був голосом поневолених комунізмом народів Європи у ХХ сторіччі, а Франциск – голос «глобального Півдня» у ХХІ-му. І це все ж таки дуже різні голоси
17.03.24 | | Дискурси
Поезія полеглих: Артем Довгополий
Надія Гаврилюк 
Будую незламні стіни, / Фортецю велику, де будуть жити / Руїни того, що рахує зозуля.
16.03.24 | | Україна
Анабазис Василя Вишиваного
Іван Банах
Появу нового потужного гравця на українській політичній арені дивним чином передбачив Михайло Яцків: прототип Василя Вишиваного проглядається в його «Горлиці»
16.03.24 | | Минуле
Поети – живі!
Василь МАХНО
– Давайте запитаємо у Целана? –        запропонував я. – Пощо питати у мертвих? – Поети завжди живі.  
16.03.24 | | Дискурси
752-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 26 атак) та Новопавлівському (відбито 24 атаки) напрямках.
16.03.24 | | Україна
Біле світло чорного лісу
Юрко ПРОХАСЬКО
Проміняв би білий світ на чорні хащі літер, за якими, коли вони розсіються, знов будуть білі хмари і сині, високі і блакитні весняні небеса.
15.03.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.