754-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 У ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ РФ). В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» (77%) у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

За минулі сім днів було збито 101 із 128 (79%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності для європейських країн продовжувати підтримувати перемогу України над Росією задля забезпечення української та європейської безпеки.

• Як повідомляється, в ніч з 16 на 17 березня Служба державної безпеки України, Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних літальних апаратів здійснили успішний удар безпілотниками по російському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї.

• Невідомі запустили безпілотник на військовій базі в Придністров'ї, проросійській самопроголошеній республіці в Молдові, 17 березня на тлі поточної гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови зсередини.

• Як повідомляється, на тлі продовження транскордонних рейдів до Бєлгородської області проукраїнські добровольчі сили, що сформовані з росіян, захопили російську адміністративну будівлю в прикордонній Бєлгородській області.

• Міністерство оборони Росії просигналізувало, що має намір захистити Чорноморський флот Росії від українських ударів і, можливо, замінило командувача ЧФ в рамках цих зусиль.

• Російська влада продовжує мілітаризувати дітей в окупованій Україні в рамках зусиль з русифікації українських дітей та створення ресурсу для майбутніх потреб Росії у поповненні збройних сил.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: