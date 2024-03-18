754-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 У ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ РФ). В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» (77%) у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.
За минулі сім днів було збито 101 із 128 (79%) запущених по Україні БПЛА.
09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності для європейських країн продовжувати підтримувати перемогу України над Росією задля забезпечення української та європейської безпеки.
• Як повідомляється, в ніч з 16 на 17 березня Служба державної безпеки України, Сили спеціальних операцій та Сили безпілотних літальних апаратів здійснили успішний удар безпілотниками по російському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї.
• Невідомі запустили безпілотник на військовій базі в Придністров'ї, проросійській самопроголошеній республіці в Молдові, 17 березня на тлі поточної гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови зсередини.
• Як повідомляється, на тлі продовження транскордонних рейдів до Бєлгородської області проукраїнські добровольчі сили, що сформовані з росіян, захопили російську адміністративну будівлю в прикордонній Бєлгородській області.
• Міністерство оборони Росії просигналізувало, що має намір захистити Чорноморський флот Росії від українських ударів і, можливо, замінило командувача ЧФ в рамках цих зусиль.
• Російська влада продовжує мілітаризувати дітей в окупованій Україні в рамках зусиль з русифікації українських дітей та створення ресурсу для майбутніх потреб Росії у поповненні збройних сил.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
18.03.2024
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 штурми позицій наших військ.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.