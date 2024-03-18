У Румунії розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО в Європі.

Вона розрахована на одночасне перебування в ній десяти тисяч військовиків.

У Румунії розпочалося будівництво найбільшої в Європі бази НАТО. Будівництво об'єкта оцінюється у два з половиною мільярди доларів. Про це повідомив телеканал Euronews. База розрахована на одночасне перебування в ній десяти тисяч військовиків.

База площею 2,8 тис. га розташовуватиметься в окрузі Констанци неподалік румунського порту на Чорному морі. Її інфраструктуру будують на основі 57-ої авіабази НАТО, яка вже там існувала й носила ім’я «Михаїл Коґельничану» (Mihail Kogălniceanu).

Роботи на новій базі НАТО розпочато з базової інфраструктури, тобто під’їзних шляхів та електромережі. Незабаром там спорудять злітно-посадкові смуги, платформи зброї, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, крамницю, їдальні, аптеки та шпиталь.

«На додаток до можливостей 57-ої авіабази ми також розгортаємо необхідну інфраструктуру, щоб мати можливість приймати та підтримувати наземні потужності для спеціальних операцій або будь-які інші типи військових можливостей, які необхідні для реагування на виклики безпеки», – розповів Ніколае Крецу (Nicolae Crețu), командир 57-ої авіабази.

«База “Михаїл Коґельничану” стане найважливішою постійною військовою структурою НАТО в безпосередній близькості від конфлікту на півдні України. Не варто сподіватися, що цей конфлікт закінчиться цього року, чи 2025 року, чи 2026 року, – це довготривалий конфлікт», – зазначив румунський геополітичний аналітик Дорін Попеску (Dorin Popescu).

На авіабазі «Михаїл Коґельничану» наразі дислоковано близько п’яти тисяч військовослужбовців, більшість із яких – американці.