749-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:15 Закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні, повідомив радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр. Зазначається, що наразі понад 15 країн взяли на себе зобов'язання фінансувати закупівлю боєприпасів. Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "де б вони не були доступні за розумною ціною і розумної якості".

15:30 Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 290 км, пише The Wall Street Journal. Американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile для задоволення власних військових потреб. Водночас наразі невідомо, чи схвалить передачу ATACMS більшої дальності президент США Джо Байден.

15:05 В окупованих Росією областях (без Криму), за даними російської ЦВК, зареєстровано 4,5 млн виборців, при цьому за офіційними російськими ж даними чисельність жителів з російськими паспортами в окупованих регіонах – 3,2 млн осіб, зауважили російські опозиційні "Важные истории", зазначивши, що ґрунтуючись на доступних даних про міграційний відтік і природний спад населення, демографи оцінюють реальну кількість дорослого населення там в 2,5 млн осіб.

14:40 Абсолютна більшість українців підтримують заборону реклами брендів електронних пристроїв для куріння та електронних сигарет (79%) і заборону видимого розміщення пачок тютюнових виробів у місцях торгівлі (77%), вказують результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дві третини респондентів підтримують заборону ароматизованих тютюнових виробів (67%) і підвищення податків для зменшення цінової доступності для дітей (65%). Запровадження стандартизованої упаковки підтримує 61% респондентів. Опитування підтвердило, що реклама тютюнових та нікотинових виробів спрямована на наймолодшу вікову групу, яка найбільше помічає рекламу тютюну та нікотину, – 73% молоді віком 18–29 років. Далі цей показник знижується з кожною віковою групою і падає до 19% серед респондентів у віці 70 років і старше.

14:25 Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи визнав, що висипання українського збіжжя на залізничній станції Котомеж, яка розташована вглибині Польщі, не біля кордону з Україною, було диверсією: інцидент не був спонтанним, польська поліція вже знайшла одну особу, але діяла група. Гузи зазначив, що такі інциденти дають широкі можливості Росії, яка веде величезну кампанію в соціальних мережах, передусім щодо протесту фермерів:

"Працюють усі російські боти, працює вся агентура впливу. Це важливо усвідомлювати. Я не думаю, що в Україні хтось повірить, що польські фермери, окрім одного ідіота чи провокатора, який почепив цей пропутінський плакат на своєму тракторі і якого швидко прибрали з протесту, люблять Путіна чи люблять Росію. Це не варіант".

13:55 Майже дві третини (63%) українців вважають, що держава не виконує своїх зобов'язань перед ветеранами російсько-української війни, свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" та Українським ветеранським фондом з 2 до 5 березня 2024 року. Згідно з дослідженням, 55% респондентів зазначили, що серед їхніх близьких і рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України з 2014-го до 2021 року, 70% мають близьких серед тих, хто воював починаючи з 24 лютого 2022 року.

13:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• За повідомленнями місцевих чиновників, на тимчасово підконтрольних Росії територіях України достроково розпочалося голосування на виборах президента Росії 15–17 березня 2024 року. • Посилюються зусилля російських чиновників, спрямовані на те, щоб змусити населення проголосувати. У Луганську для відвідування будинків, щоб переконати мешканців проголосувати, були залучені 2600 чиновників. Керівникам освітніх та інших державних установ наказано забезпечити явку своїх підлеглих на вибори. За відсутності незалежних спостерігачів за виборами та, принаймні в одному населеному пункті, списків виборців зростає ймовірність фальсифікації результатів. • Враховуючи значне переміщення населення та міграцію з цих районів через конфлікт, який триває, цілком ймовірно, що тут залишилася лише приблизно третина довоєнного населення. • Хоча Росія не має законних підстав для проведення виборів на території України, довіра до них ще більше підривається через відсутність належного представництва, низький рівень безпеки та примусові заходи, спрямовані на примус населення до голосування. Дуже ймовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявить про високу явку виборців з переважною підтримкою Путіна незалежно від того, що станеться насправді, щоби створити враження, що було зроблено демократичний вибір.

13:00 Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції «Перун», яка спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу і «створення умов для вирішення завдань» так званої СВО. До участі в операції залучаються підрозділи ФСБ та шпигуни ГУР для:

- дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України;

- виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для кремля позицій;

- поширення у медіапросторі дезінформації про начебто «нормалізацію життя» на поневолених Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва рф;

- формування в російському та європейському медіапросторі образу «українських нацистів» тощо.

За російською методичною спецслужби кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо.

Піком активізації пропагандистських заходів визначено день так званих виборів президента РФ. Завершення операції «Перун» окупанти планують до 30 червня цього року.

12:40 Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України нині атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, роботу підприємства зупинено, повідомило джерело в ГУР.

12:25 За попередніми сигналами, надходження артилерійських снарядів у межах ініціативи Чехії на фронт очікують у "найближчому майбутньому", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:

"Цього тижня у нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально презентують план постачань боєприпасів і як це все працюватиме. Ми готові до повної співпраці та сприяння. За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачань снарядів уже в найближчому майбутньому. Тобто це не займе багато місяців".

12:15 92% українців донатять на ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2% більше, ніж у 2022 році, показує дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" (проведене з 13 до 28 листопада 2023 року). 33% опитаних роблять це систематично (на 13% більше, ніж у 2022 році). При цьому із 17% до 38% зросла кількість українців, які регулярно донатять, перебуваючи за кордоном. 70% споживачів продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.

Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег, їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 грн.

На великі благодійні фонди, такі як "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), донатять майже 71% респондентів, середня сума донату становить 122 грн.

На державні збори (такі як UNITED24) донатить понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.

12:00 Боєприпаси, закуплені в країнах, які не є членами ЄС, в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну в червні, повідомив радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр:

"Повинні надійти обіцяні гроші й повинні бути укладені контракти. Коли контракт буде укладений, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх в Україну. Починаючи з червня, поставки можуть початися".

11:40 Вранці на Одещині сили ППО знищили над морем керовану авіаційну ракету, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

11:25 Вночі СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлинівці Воронезької області та військовий аеродром у Воронежі, повідомило "інформоване джерело".

11:15 Вночі Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи на території РФ, повідомило "інформоване джерело": в Рязані, у Кстово (Нижньогородська область) і Кіришах (Ленінградська область). Атаковані НПЗ входять до п'ятірки найбільших заводів у РФ. Судячи з відео в соцмережах, наслідки атаки на НПЗ були досить суттєвими.

11:05 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 145 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 208 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Вчора, у вівторок 12 березня, добовий максимум споживання електроенергії на 5,2% перевищив відповідний показник 11 березня, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 13 березня, станом на 10:00 споживання знаходиться на тому ж рівні, що й вчора у цей же час.

10:35 Вночі зафіксовано влучання у вакуумну установку російського Рязанського нафтопереробного заводу, розміщеного за 460 кілометрів від кордону з Україною. По суті це означає ймовірну зупинку виробництва на цьому підприємстві на тривалий час. Повідомляють, що і для удару по Рязанському НПЗ було застосовано український далекобійний дрон-камікадзе "Лютий", котрий раніше був помічений під час атаки на авіазавод в Таганрогу 9 березня 2024 року та під час удару по стратегічно важливому металургійному комбінаті в Ліпєцку наприкінці лютого 2024 року.

10:20 Попри вихід в аварійні короткострокові ремонти двох блоків ТЕС, у резерві – 7 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Графіки відключень не застосовуються.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

197,7% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

74,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

232,0% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

342,5% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

91,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

50,6% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вчора депутати Національної асамблеї Франції проголосували за схвалення доповіді прем'єра Габріеля Атталя зі стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої угоди з безпеки. За угоду про підтримку України проголосували 372 депутати, проти – 99. Тривалі дебати в парламенті закінчилися широким консенсусом: Франція має продовжувати підтримувати Україну, але пролунала критика слів президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки на війну французьких військ.

09:50 У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів, з них два повністю, повідомляє обласна військова адміністрація.

09:45 В Сумах унаслідок влучання "шахеда" в п'ятиповерхівку є поранені та загиблі, повідомляє обласна військова адміністрація. Пошкоджено 30 квартир, із них 15 зруйновано. Ще два російські БПЛА типу "шахед" було знищено в небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони

09:40 У Кривому Розі в лікарні померла жінка, поранена в результаті вчорашньої ракетної атаки, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у середу вранці. Раніше повідомлялося про трьох загиблих і 44 поранених, серед них було вісім "важких", зокрема три дитини.

09:35 Вчора близько 23-ї години росіяни випустили по Мирнограду Донецької області авіаційну керовану ракету "Грім-Е1" і влучили в 5-поверхівку, пошкодивши 4 будинки; двоє людей загинули і п'ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Проукраїнські організації "Російський добровольчий корпус", легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон", які сформовані з росіян, вранці 12 березня здійснили обмежене прикордонне вторгнення в Бєлгородську та Курську області.

• The New York Times повідомила, що російські та українські війська мають різні переваги та вади у своїх можливостях радіоелектронної боротьби. Російські війська мають більше засобів РЕБ, але їх нерівномірно розподілено вздовж фронту, також російська бронетехніка вразлива до ударів українських безпілотників через відсутність на них встановленого обладнання РЕБ. NYT заявила, що російська оборонно-промислова база прийняла підхід до виробництва безпілотників "зверху вниз" з "жорстким військовим наглядом", що зробило російські безпілотники "передбачуваними" і позбавило різноманітності. Як повідомляється, ця відсутність різноманітності полегшила російським підрозділам координацію траєкторій польоту своїх безпілотників і засобів створення перешкод, щоб вони могли глушити українські безпілотники, не глушачи при цьому своїх. NYT зазначає, що український уряд, з іншого боку, дозволив невійськовим компаніям фінансувати і постачати безпілотники українським силам, що дозволило українським безпілотним підрозділам випробувати різні технології, процеси закупівель і бойові завдання на полі бою. Як повідомила NYT, український сержант, який командує взводом безпілотників, заявив, що українські та російські сили беруть участь у "постійній гонці озброєнь", в якій одна сторона вдосконалює свої технології безпілотників, змушуючи іншу сторону шукати нові способи протистояти цьому вдосконаленню. Станом на жовтень 2023 року в Україні налічувалося понад 200 компаній (більшість з яких є приватними), що виробляють різні безпілотники для українських військових. Депутат Московської думи Мєдведєв нещодавно заявив, що Росія зробила вибір на користь масового виробництва безпілотників, що призвело до випуску великої кількості апаратів, яким бракує технологічної адаптації, необхідної для конкуренції з українськими безпілотниками зазначивши, що українські сили постійно вдосконалюють свої безпілотники. Українські та російські можливості, ймовірно, будуть змінюватися в просторі та з часом, оскільки одна сторона навряд чи зможе отримати вирішальну перевагу по всій лінії фронту або на постійній основі в одному секторі фронту. Найімовірніше, з'являться можливості скористатися цими мінливими варіаціями.

• У щорічній оцінці загроз на 2024 рік, підготовленій Управлінням директора національної розвідки США, повідомляється, що президент Росії Путін "ймовірно, вважає", що російські сили притупили зусилля України з відвоювання значних територій і що підтримка України з боку США і Заходу є "обмеженою".

• Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив 12 березня про надання Україні пакета надзвичайної військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Неназвані американські чиновники повідомили CNN, що нове фінансування є результатом "хороших переговорів" і "об'єднання фінансування на різні цілі", але зазначили, що це не є стійким довгостроковим рішенням для надання допомоги Україні, назвавши цей пакет "одноразовим пострілом". Це фінансування, схоже, не є частиною президентського фонду скорочення озброєнь у розмірі $4 млрд, який все ще доступний для України. Салліван заявив, що пакет допомоги забезпечить українські війська достатньою кількістю боєприпасів, яких вистачить "на пару тижнів", і зазначив, що цей пакет "не витісняє і не повинен відтермінувати критичну необхідність" ухвалення додаткового пакета допомоги для України.

• Очікується, що найближчими днями можновладці Литви та Франції зустрінуться в Парижі, щоб обговорити прискорення підтримки України.

• Кремль всупереч міжнародному праву продовжує відстоювати своє право застосовувати російське федеральне законодавство до посадових осіб країн – членів НАТО і колишніх радянських республік за дії, вчинені на території їхніх власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, фактично заперечуючи суверенітет цих держав.

• Нещодавно Кремль здійснив низку кадрових змін у міністерстві оборони Росії, росгвардії та російському військовому командуванні.

• Президент Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія вийде з очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку, якщо ОДКБ не виправдає певних вірменських очікувань, поки Вірменія продовжує дистанціюватися від російських відносин у сфері безпеки.

• За повідомленнями, Кремль розглядає можливість підвищення податків, ймовірно, як частину зусиль зі збільшення надходжень до федерального бюджету для фінансування війни в Україні.

• Заступник голови адміністрації президента Росії Кирієнко продовжує реалізацію промислових проєктів в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: