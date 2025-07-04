З тюрми на Лонцького перенесли усі надгробні плити на єврейський цвинтар.

Протягом двох днів відбувалося перевезення надгробних плит з тюрми на Лонцького. Про це повідомив представник організації "Всеукраїнського єврейського благодійного фонду "Хесед-Ар’є" Олександр Назар.

У Львові з тюрми на Лонцького перенесли всі надгробні плити - мацейви до єврейського кладовища.

"Процес зайняв два дні, які за збігом обставин є 84 річницею єврейського погрому, який був влаштований в перші дні нацистської окупації Львова", - написав у своєму дописі на fb Олександр Назар.

Ознайомитись з базою даних раніше знайдених мацейв та нових мацейв з колишньої тюрми на Лонцького можна знайти за посиланням.