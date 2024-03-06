«Супервівторок» значно зміцнив позиції Трампа на виборах президента.

Гейлі підтримав лише один штат, Трампа – 14 суб’єктів федерації.

Учасниця президентських перегонів від Республіканської партії Ніккі Гейлі під час так званого «супервівторка» (Super Tuesday) перемогла на праймеріз лише в одному штаті – Вермонті. У решті 13 штатів і одній заморській території – в Американському Самоа – виграв експрезидент США Дональд Трамп. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Водночас деякі експерти зауважують, що Ніккі Гейлі вже побила електоральний рекорд, ставши першою жінкою-республіканкою, яка перемогла на двох президентських праймеріз. Нагадаємо, що раніше вона здобула перемогу на попередніх виборах у Вашінґтоні й окрузі Колумбія.

Трамп уже майже забезпечив собі перемогу на номінацію за звання кандидата в президенти від Республіканської партії на президентських виборах. Чого лише вартує його перемога в найнаселеніших штатах США – Каліфорнії, де Трамп попередньо набирає понад 70% голосів, і Техасі, де експрезидент отримав близько 78% голосів. Відповідно ці штати відряджають найбільшу кількість делегатів на підсумковий з’їзд партії: Каліфорнія – 169, Техас – 161 делегат.

Американські ЗМІ підраховують, що за підсумками супервівторка мають розподілити 854 делегати. З них вже визначили 724 – 681 отримав Трамп, а 43 – Гейлі. Так, з початку проведення внутрішньопартійних виборів Трамп уже отримав 954 делегати із 1215 необхідних для висування кандидатом у президенти.

Штаб Ніккі Гейлі наразі вирішує питання, чи варто їй далі брати участь у президентських перегонах. Теоретично ще є надія на перемогу, практично – майже жодної. Водночас Гейлі може продовжувати боротьбу переважно з розрахунку на те, що Трампа врешті-решт змусять зійти з дистанції його проблеми зі законом або інші обставини – наприклад, погане здоров'я.

У «супервівторок» відбулися праймеріз і Демократичної партії. Чинний президент США Джо Байден, який балотується на другий президентський термін, впевнено переміг майже на всіх попередніх виборах. Винятком стало лише Американське Самоа, де він програв маловідомому кандидату, підприємцю Джейсону Палмеру (Jason Palmer).