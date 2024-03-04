Ніккі Гейлі здобула першу перемогу на праймеріз Республіканської партії.

За неї проголосувала переважна більшість у Вашінґтоні й окрузі Колумбія.

 

 

Конкурентка Дональда Трампа на виборах кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі здобула першу й символічну перемогу в серії праймеріз та кокусів – вона зібрала більшість голосів у Вашінґтоні та окрузі Колумбія. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За Гейлі у столичному окрузі проголосували в неділю, третього березня, 62,9% республіканців, за Трампа – лише 33,2%.

 

Представниця передвиборчого штабу Гейлі Олівія Перез-Кубас (Olivia Perez-Cubas) назвала ці результати закономірними. «Не дивно, що республіканці, які найближче спостерігають неполадки у Вашінґтоні, відкидають Дональда Трампа та хаос, який він несе», – зазначила вона.

 

Водночас передвиборчий штаб Трампа заявив, що не здивований перемогою Гейлі у «болоті», як експрезидент та його послідовники називають Вашінґтон. «Нікі рішуче відкинута по всій Америці, але лобісти й інсайдери округу Колумбія, які хочуть зберегти провальний статус-кво, щойно проголосили її Королевою Болота», – йдеться у заяві штабу Трампа.

 

З перемогою в Колумбії Гейлі отримає голоси всіх 19 виборців від округу Колумбія, й у неї тепер стане 43 виборники. Трамп завдяки попереднім перемогам на праймеріз і кокусах у низці штатів уже має їх 247. Загалом же в ході попередніх виборів республіканці обирають 2429 делегатів на з'їзд партії, який у липні офіційно оголосить кандидата в президенти.  Для перемоги в номінації претенденту треба мати принаймні 1215 делегатів на своєму боці.

 

П’ятого березня, у «супервівторок», праймеріз та кокуси обох провідних партій пройдуть відразу в 15 штатах та на одній заморській території. Таким чином за один день у республіканців вирішиться доля голосів 874 виборників.

 

На думку більшості аналітиків, шанси Гейлі стати остаточним кандидатом від Республіканської партії залишаються «майже неймовірними». Явний лідер серед республіканців, Трамп заручався підтримкою більшості на всіх кокусах і праймеріз республіканців, що проходили до цього, в тому числі й у рідному штаті Гейлі – Південній Кароліні. Аналітики вважають, що Ніккі Гейлі продовжує боротьбу переважно з розрахунку на те, що Трампа врешті-решт змусять зійти з дистанції його проблеми зі законом або інші обставини – наприклад, погане здоров'я.

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