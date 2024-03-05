Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу.

Його вчергове обігнав власник Amazon Джефф Безос.

Джефф Безос

Засновник і голова компанії Tesla Ілон Маск втратив першу позицію у списку найбагатших людей світу. Це сталося через зниження акцій його компанії. Про це повідомив портал бізнесової інформації MarketWatch.

Лідером у рейтингу вперше з кінця 2021 року став засновник та колишній голова онлайн-рітейлеру Amazon.com Inc. Джефф Безос. Його статки оцінюють у двісті мільярдів доларів.

У 2024 році статки Маска знизилися на $31 млрд, тоді як Безос розбагатів на $23,4 млрд, незважаючи на продаж приблизно 50 млн акцій Amazon на суму близько $8 млрд. Йому, як і раніше, належить близько 9% цінних паперів компанії.

Акції Tesla у понеділок, четвертого березня, знизилися в ціні на 7,2%, з початку року капіталізація виробника найвідоміших електромобілів скоротилася приблизно на чверть. Ціна паперів Amazon напередодні опустилася на 0,4%, а з початку року ринкова вартість компанії збільшилася на 17%.

Відтак Маск опустився на друге місце з показником 198 млрд доларів.

На третьому рядку розташувався француз Бернар Арно (Bernard Arnault) – голова групи компаній-виробників товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Його статки оцінюються у $197 млрд. Нагадаємо, що Арно деякий час минулого року утримував звання найбагатшої людини світу з капіталом 201,1 мільярда доларів.