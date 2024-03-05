Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу.

Його вчергове обігнав власник Amazon Джефф Безос.

 

                           Джефф Безос

 

Засновник і голова компанії Tesla Ілон Маск втратив першу позицію у списку найбагатших людей світу. Це сталося через зниження акцій його компанії. Про це повідомив портал бізнесової інформації MarketWatch.

 

Лідером у рейтингу вперше з кінця 2021 року став засновник та колишній голова онлайн-рітейлеру Amazon.com Inc. Джефф Безос. Його статки оцінюють у двісті мільярдів доларів.

 

У 2024 році статки Маска знизилися на $31 млрд, тоді як Безос розбагатів на $23,4 млрд, незважаючи на продаж приблизно 50 млн акцій Amazon на суму близько $8 млрд. Йому, як і раніше, належить близько 9% цінних паперів компанії.

 

Акції Tesla у понеділок, четвертого березня, знизилися в ціні на 7,2%, з початку року капіталізація виробника найвідоміших електромобілів скоротилася приблизно на чверть. Ціна паперів Amazon напередодні опустилася на 0,4%, а з початку року ринкова вартість компанії збільшилася на 17%.

 

Відтак Маск опустився на друге місце з показником 198 млрд доларів.

 

На третьому рядку розташувався француз Бернар Арно (Bernard Arnault) – голова групи компаній-виробників товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Його статки оцінюються у $197 млрд. Нагадаємо, що Арно деякий час минулого року утримував звання найбагатшої людини світу з капіталом 201,1 мільярда доларів.

05.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Постава «Прапороносці»: вчора і сьогодні
Оксана Палій
Нині, згадуючи світлої пам'яті уродинника композитора Володимира Івасюка, якому виповнюється  75 років від дня народження, можемо послухати його незабутню пісню до спектаклю заньківчан, вписаного в історію української культури.  
04.03.24 | | Штука
740-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському (відбито 30 атак) та Авдіївському (відбито 20 атак) напрямках
04.03.24 | | Україна
Безпечні звуки надійного міста
Наталія Завісько
Проєкт «Safe and Sound»: музика заспокоює і надихає, розслаблює тіло і захоплює уяву. А ще – стає комунікатором суспільства, об’єднує людей і споріднює їх, огортає відчуттям емоційного затишку і надає сили рухатися далі.
03.03.24 | | Штука
Клініка зцілення зламаного серця. Прем'єра
Це мистецьке дослідження близькості з іншим: камерний імерсивний перформанс, в якому перформерки діляться способами емоційної стабілізації через історії, фізичні практики та чуттєві досвіди.
03.03.24 | | Штука
Ніна та Сергій Резніченки: Львів – Париж
У березні в Українському культурному центрі (Centre culturel de l`Ambassade d`Ukraine, Париж) і в львівській галереї «Зелена канапа» водночас відбуватимуться виставки живопису та рисунку подружжя Ніни та Сергія Резніченків, в Парижі ще й спільно з донькою Катериною.
02.03.24 | | Штука
Рівненський театр покаже у Львові «Зерносховище»
Ця вистава здобула перемогу Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА» 2022-2023 рр. одразу у чотирьох номінаціях: «Краща драматична вистава», «Краща режисерська робота», «Краща чоловіча роль», «Краще музичне рішення» і номінована на Шевченківську премію.
02.03.24 | | Штука
Передумови посмертної подорожі Христофора Колумба
Василь МАХНО
але ти так усіх заплутав  подорожуючи по своїй смерті...  
02.03.24 | | Дискурси
Поезія полеглих: Гліб Бабіч
Надія Гаврилюк
З неба падає полум’я злива і град –    на любов’ю просочену землю. Діти дивляться в небо, чекають на тебе…    Натомість приходить залізо. Підкажи… Накажи –    і я пекло мечем від людей відокремлю
02.03.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.