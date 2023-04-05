Бернар Арно знову визнаний найбагатшою людиною у світі.

Окрім того, він став першим неамериканцем, статки якого перевищили $200 млрд.

 

 

Статки француза Бернара Арно (Bernard Arnault) – голови групи компаній-виробників товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

 

Нині статки Арно досягли $201,1 млрд. До нього лише двом американцям – Ілонові Маску і Джеффові Безосу – вдавалося подолати позначку 200 мільярдів доларів. Тепер ця американська двійка поступається Арно. Маск зі $176 млрд і Безос зі $128 млрд посідають у списку найбагатших людей світу друге і третє місця відповідно.

 

Нагадаємо, що Бернар Арно вперше змістив Маска з вершини рейтингу у грудні 2022 року. Наприкінці лютого власникові Tesla, SpaceX і Twitter вдалося повернути втрачені позиції.

 

Але й Арно не лапав ґав – з початку цього року статки француза збільшилися на $39 млрд в умовах сталого попиту на товари преміум-класу.

 

 

Котирування акцій LVMH у середу, п’ятого квітня, оновили історичний максимум. З початку року ринкова капіталізація компанії збільшилася на чверть, майже до 423 млрд євро. Торік її продажі досягли рекордних 79,2 млрд євро.

05.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Кілька незасвоєних уроків Володимира Яніва
Людмила Тарнашинська
«Відшукати первні нашої духовности, проаналізувати себе, сягнути до джерел, відчистити духовність від намулу чужого, розкладового, руйнуючого, щоб іти до абсолютного Добра»
04.04.23 | | Минуле
Дивний матеріал ламає класичний закон фізики
Зі збільшенням тиску теплопровідність арсеніду бору падає, і це змушує фізиків переосмислити науку про екстремальні умови
04.04.23 | | Наука
405-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 69 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
04.04.23 | | Україна
Прості рецепти
Юрко ТИМЧУК
Війна – оптимальний час для зміни правил гри, й оптимізація процесів у цей страшний період потребує менше ресурсів. Головне – не загратися.
03.04.23 | | Україна
404-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
03.04.23 | | Україна
Ідентичність юрисдикції
Віталій Портников
УПЦ МП відчуває себе частиною значно страшнішої машини впливу – російського православ'я. Саме тому Церква, яка в Росії ніколи не йшла проти держави, тут робить це впевнено
02.04.23 | | Дискурси
403-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
02.04.23 | | Україна
402-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбили 70 атак противника. Найінтенсивніші бої тривають за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку
01.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.