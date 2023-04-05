Бернар Арно знову визнаний найбагатшою людиною у світі.

Окрім того, він став першим неамериканцем, статки якого перевищили $200 млрд.

Статки француза Бернара Арно (Bernard Arnault) – голови групи компаній-виробників товарів класу люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Нині статки Арно досягли $201,1 млрд. До нього лише двом американцям – Ілонові Маску і Джеффові Безосу – вдавалося подолати позначку 200 мільярдів доларів. Тепер ця американська двійка поступається Арно. Маск зі $176 млрд і Безос зі $128 млрд посідають у списку найбагатших людей світу друге і третє місця відповідно.

Нагадаємо, що Бернар Арно вперше змістив Маска з вершини рейтингу у грудні 2022 року. Наприкінці лютого власникові Tesla, SpaceX і Twitter вдалося повернути втрачені позиції.

Але й Арно не лапав ґав – з початку цього року статки француза збільшилися на $39 млрд в умовах сталого попиту на товари преміум-класу.

Котирування акцій LVMH у середу, п’ятого квітня, оновили історичний максимум. З початку року ринкова капіталізація компанії збільшилася на чверть, майже до 423 млрд євро. Торік її продажі досягли рекордних 79,2 млрд євро.