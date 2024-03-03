На 8 березня «Укрзалізниця» відновлює додатковий Інтерсіті+ «Київ – Львів»

 

"Укрзалізниця" анонсувала, що на майбутні вихідні відновлює додатковий швидкісний поїзд  Інтерсіті+ №741/742 Київ – Львів: 

 

8 та 10 березня – вечірній з Києва до Львова №741 (відправлення – о 14:58, прибуття – о 20:56, зупинка в Коростені – 16:37–16:38, час у дорозі – 5 годин 58 хвилин).

 

9 та 11 березня – вранішній зі Львова до Києва №742 (відправлення – о 08:05, прибуття – о 14:10, з зупинкою в Коростені – 12:33–12:34, час у дорозі – 6 годин 05 хвилин).

 

Квитки на цей рейс уже можна придбати в застосунку УЗ. Вартість місця до кінцевих станцій у другому класі стартує від 424 грн, у першому – від 727 грн.

 

Очевидно, на 8 березня та Шевченківські дні очікується підвищений попит на переїзди з Києва до Львова і назад: раніше цей поїзд "Укрзалізниця" за тим самим графіком запускала на різдвяні та новорічні свята: з Києва – 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня і Львова – 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня.

 

 

03.03.2024

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