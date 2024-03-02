738-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по житловій багатоповерхівці в Одесі:

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака «шахедів»: Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.



Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих.



Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений!



Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя."

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

194,0% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

72,7% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

221,0% автомобільної техніки (з них 4,3% за минулий тиждень),

329,5% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

89,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

49,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,8% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 В селищі Великий Бурлук на Харківщині БПЛА "Шахед близько 00:10 влучив у приватний будинок, загинув 76-річний чоловік.

09:45 В Одесі через нічну атаку росіян "Шахедами" є двоє загиблих, поранено восьмеро цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників з восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у девятиповерховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована.

09:25 Вночі росіяни атакували трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької обл. та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Балаклея – Крим. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» (82%) у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

За минулі сім днів було збито 76 із 88 (86%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Вчора, 1-го березня, близько 09:00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Деталі російсько-українських мирних переговорів, які відбулися у Стамбулі у квітні 2022 року, свідчать про те, що Росія послідовно прагнула до врегулювання свого незаконного вторгнення в Україну, за якого Україна була б не в змозі захистити себе від майбутніх російських нападів - мета, яку Росія продовжує переслідувати під закликами до "демілітаризації" України.

• Опубліковані деталі проєкту договору свідчать про те, що Росія мала намір використати його для створення умов для майбутніх нападів на Україну, а також спонукати Захід піти на поступки щодо суверенітету України.

• Російська влада стверджує, що Кремль, ймовірно, прийняв більш широкий набір цілей щодо України в ході війни Росії проти України.

• Президент Росії Путін у своїй промові до Федеральних зборів 29 лютого, схоже, принизив російську еліту, тісніше зв'язавши себе з ветеранською та військовою спільнотою і отримавши похвалу від ультранаціоналістичних мілблогерів.

• Кремлівські чиновники 1 березня зустрілися з лідерами проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія і підкреслили, що Росія підтримує Гагаузію проти "утисків" з боку Молдови.

• Україна та Нідерланди 1 березня підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку.

• Російська влада, ймовірно, використає щорічні бойові збори російських резервістів для підтримки прихованої мобілізації.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: