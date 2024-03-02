738-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по житловій багатоповерхівці в Одесі:
"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака «шахедів»: Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.
Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих.
Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога. Дякую кожному, хто залучений!
Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя."
10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
194,0% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),
72,7% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
221,0% автомобільної техніки (з них 4,3% за минулий тиждень),
329,5% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),
89,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
49,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),
27,8% літаків (з них 0,5% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 В селищі Великий Бурлук на Харківщині БПЛА "Шахед близько 00:10 влучив у приватний будинок, загинув 76-річний чоловік.
09:45 В Одесі через нічну атаку росіян "Шахедами" є двоє загиблих, поранено восьмеро цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників з восьми, які ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у девятиповерховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована.
09:25 Вночі росіяни атакували трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької обл. та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Балаклея – Крим. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» (82%) у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.
За минулі сім днів було збито 76 із 88 (86%) запущених по Україні БПЛА.
09:20 Вчора, 1-го березня, близько 09:00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.
09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Деталі російсько-українських мирних переговорів, які відбулися у Стамбулі у квітні 2022 року, свідчать про те, що Росія послідовно прагнула до врегулювання свого незаконного вторгнення в Україну, за якого Україна була б не в змозі захистити себе від майбутніх російських нападів - мета, яку Росія продовжує переслідувати під закликами до "демілітаризації" України.
• Опубліковані деталі проєкту договору свідчать про те, що Росія мала намір використати його для створення умов для майбутніх нападів на Україну, а також спонукати Захід піти на поступки щодо суверенітету України.
• Російська влада стверджує, що Кремль, ймовірно, прийняв більш широкий набір цілей щодо України в ході війни Росії проти України.
• Президент Росії Путін у своїй промові до Федеральних зборів 29 лютого, схоже, принизив російську еліту, тісніше зв'язавши себе з ветеранською та військовою спільнотою і отримавши похвалу від ультранаціоналістичних мілблогерів.
• Кремлівські чиновники 1 березня зустрілися з лідерами проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія і підкреслили, що Росія підтримує Гагаузію проти "утисків" з боку Молдови.
• Україна та Нідерланди 1 березня підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку.
• Російська влада, ймовірно, використає щорічні бойові збори російських резервістів для підтримки прихованої мобілізації.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дружба, Глухів, Волфине Сумської області; Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Терни, Часів Яр, Дружба, Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка, Торецьк, Катеринівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Роботине на Запоріжжі.
Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка - Луганської.
На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.
02.03.2024