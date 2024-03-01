737-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Російська держава та особисто Путін несуть кримінальну та політичну відповідальність за смерть Алексєя Навального, заявлено в резолюції Європарламенту. Підтримка України – найкраща відповідь Кремлю, вважають євродепутати:

"Рішуча перемога України може призвести до справжніх змін у Російській Федерації, зокрема до деімперіалізації, деколоніалізації та рефедералізації, які є необхідними умовами для встановлення демократії в Росії."

10:25 Міністерство оборони США вказує на критичну важливість надання Україні допомоги, аби Україна могла не лише захищатися, а й повернути контроль над тимчасово захопленими територіями, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

10:15 Усі країни – члени Європейської Унії та їхні союзники з НАТО мають щорічно виділяти не менше 0,25 відсотка свого ВВП на військову підтримку України, постулюється в резолюції Європейського парламенту, присвяченій війні в Україні. Євродепутати підкреслюють, що «загарбницька війна Росії докорінно змінила геополітичну ситуації в Європі та за її межами», і вказують на те, що головною метою є перемога України у війні. Вони попереджають про поважні наслідки, якщо цього не станеться. У документі наголошується, що Євроунія повинна надавати Україні військову допомогу безперервно стільки, скільки це необхідно, і в будь-якій формі, щоб допомогти їй виграти війну.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

193,6% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

72,5% бойових броньованих машин (з них 0,98% за минулий тиждень),

219,9% автомобільної техніки (з них 3,6% за минулий тиждень),

327,9% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

89,7% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

48,9% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,7% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської обл. та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ). В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено всі 4 «шахеди» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

За минулі сім днів було збито 85 із 102 (83%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 В Бучачі після кількаденного перебування в ТЦК помер 49-річний чоловік. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці. 25 лютого 2024 року він прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров'я військовозобов'язаного погіршився - почалися судоми. У результаті він упав на землю і вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади або службових повноважень. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Теруправління ДБР у Львові.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що українські посадовці занепокоєні можливістю значних територіальних втрат влітку 2024 року у разі подальших затримок із західною безпековою допомогою.

• Президент Росії Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів 29 лютого спробував переконати російську громадськість у тому, що його наступний президентський термін визначатиметься військовими успіхами Росії в Україні, але не за рахунок стагнації або зниження соціально-економічного добробуту.

• Під час виступу перед Федеральними зборами Путін використовував набридлу риторику про переговори і брязкання ядерними шаблями, ймовірно, щоб привернути увагу Заходу до цієї промови і сприяти поточним інформаційним операціям Кремля.

• Під час свого звернення до Федеральних зборів Путін наголосив на внутрішній орієнтації Кремля на 2024 рік як "Рік сім'ї" для подолання поточної демографічної кризи в Росії.

• Путін не відповів на запит з’їзду депутатів проросійського сепаратистського регіону Молдови Придністров'я від 28 лютого, але ця відсутність відповіді все ще залишає Кремлю кілька можливих варіантів дій на більш пізній час.

• Українські сили 28 і 29 лютого збили ще три винищувачі Су-34 на сході України.

• Кремль продовжує відстоювати своє самочинне право застосовувати російське федеральне законодавство до громадян країн-членів НАТО і колишніх радянських республік за дії, вчинені на території їхніх власних країн.

• Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що очолювана Росією Організація Договору про колективну безпеку є загрозою для безпеки Вірменії, оскільки російські чиновники відмовилися визнати скорочення участі Вірменії в ОДКБ.

• За повідомленнями, Кремль в усіх федеральних органах влади задля просування патріотизму та історії в кожному органі створив спеціальні посади високого рівня, що, ймовірно, має на меті посилення інформаційного та ідеологічного контролю над федеральними службовцями.

• Голова російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Чемезов заявив 29 лютого, що "Ростех" планує виробляти літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 за невизначеним графіком, оскільки російські війська потребують більшої кількості літаків А-50.

• Окупаційна влада продовжує підтримувати зусилля Кремля, спрямовані на посилення контролю над релігійними групами в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: