Європарламент схвалив «резолюцію перемоги України».

Євродепутати виступили за суттєве збільшення військової допомоги Україні.

Усі країни-члени Європейської Унії та їхні союзники з НАТО мають щорічно виділяти не менше 0,25 відсотка свого ВВП на військову підтримку України. Про це йдеться у резолюції Європейського Парламенту, присвяченій війні в Україні. За документ у четвер, 29 лютого, у Страсбурзі проголосував 451 європарламентар, 46 осіб виступили проти, 49 – утрималися. Інформацію про це оприлюднено на офіційному сайті Європарламенту.

У резолюції євродепутати підводять підсумки останніх двох років після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вони підкреслюють, що «загарбницька війна Росії докорінно змінила геополітичну ситуації в Європі та за її межами, і вказують на те, що головною метою є перемога України у війні. Вони попереджають про поважні наслідки, якщо цього не станеться. У документі наголошується, що Євроунія повинна надавати Україні військову допомогу безперервно, стільки, скільки це необхідно, і в будь-якій формі, щоб допомогти їй виграти війну. «Цій країні необхідно надати все, що їй потрібне для відбиття російської аґресії», – йдеться в резолюції.

У тексті також вказується на велику розбіжність у рівні військової підтримки, що надається Києву різними країнами-членами, у відсотковому відношенні до їхнього ВВП. Парламентарі закликали найбільші держави-члени Євроунії з великим оборонно-промисловим потенціалом терміново збільшити допомогу ЗСУ. Євродепутати переконані, що щодо військової допомоги Україні не повинно бути жодних самообмежень.

Окрім того, євродепутати закликали інвестувати в європейську оборонну промисловість для суттєвого збільшення виробництва, щоб задовольнити потреби ЗСУ та поповнити виснажені запаси країн ЄУ. «Україна особливо потребує сучасних систем ППО, ракет великої дальності, таких як TAURUS, Storm Shadow/SCALP тощо, сучасних бойових літаків, різних типів артилерії та боєприпасів (зокрема, 155 мм), безпілотників та зброї для боротьби з ними», – наголошується в тексті.

У зв'язку з дефіцитом боєприпасів на полі бою в Україні Європарламент закликав до збільшення Європейського фонду миру та його використання для спільних закупівель для ЗСУ на світовому ринку. На думку євродепутатів, урядам країн-членів слід негайно розпочати діалог з виробниками озброєнь, щоб гарантувати, що виробництво і постачання, зокрема, боєприпасів і ракет для України будуть пріоритетнішими за інші замовлення. «Недостатнє та несвоєчасне постачання зброї та боєприпасів ризикує підірвати зусилля, докладені досі», – застерігали євродепутати.