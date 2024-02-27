734-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Станом на 07:10 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває, як і вчора, один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Швеція приєднається до НАТО: 26 лютого Угорщина офіційно схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу.

• Президент Росії Путін 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи, кодифікуючи основні зусилля з реструктуризації і реформування російської армії.

• Офіційна передача регіонів, які раніше перебували у підпорядкуванні Північного флоту, ймовірно, є частиною більш широких російських зусиль з відновлення командувань військових округів як головних штабів російських сухопутних військ.

• Відновлення Московського і Ленінградського військових округів підтримує паралельні цілі консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективі та підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі.

• Президент України Володимир Зеленський заявив 25 лютого, що Росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року, що відповідає оцінці ISW, згідно з якою російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій і зможуть проводити наступальні операції, коли і де вони захочуть, доки вони утримуватимуть ініціативу.

• Начальник російського uенерального штабу генерал армії Валерій Герасимов продовжує нещодавню кампанію взаємодії з російськими військовослужбовцями після захоплення Авдіївки, Донецька область, і, за повідомленнями, відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії в Україні.

• Понад 20 глав держав, у тому числі 15 лідерів країн Європейської Унії, зустрілися в Парижі 26 лютого, щоб обговорити збільшення поставок боєприпасів в Україну.

• Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні 26 лютого.

• Придністровські джерела повідомили російському незалежному виданню "Верстка", що Придністров'я, проросійський сепаратистський регіон Молдови, не планує просити про приєднання до Росії під час з'їзду депутатів у Тирасполі 28 лютого.

• Як повідомляється, Росія у період з січня по вересень 2023 року імпортувала "чутливих" європейських товарів, що підпадають під санкції, включно з технологіями озброєння, на суму майже 450 мільйонів євро.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: