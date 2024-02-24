«Радіо Ніч» Андруховича і Karbido прозвучать на сцені Berliner Ensemble.

 

Юрій Андрухович і група Karbido виступлять на сцені Berliner Ensemble, одного з найзнаменитіших німецьких драматичних театрів.

 

 

На десяту годину вечора 29 лютого, в наступний четвер, анонсовано їхній спільний мистецький експеримент – живий мікс музики та текстів останнього роману Юрія Андруховича "Радіо Ніч" в авторському виконанні у мультимедійному оточенні.

 

 

Подібно до фінального перформансу головного героя роману Йосипа Ротського це буде прихований нічний радіоефір, перформативне читання Андруховича, приправлене електроакустичною імпровізованою найновішою музикою вроцлавського експериментально-інструментального тріо Karbido (Томаш Сікора, Марцін Вітковський, Марек Отвіновський), з яким Андрухович співпрацює вже майже двадцять років. Заповідається вечір акустичного театру, фактично, штука призабутої у нас радіодрами.

 

Музична частина є їхньою найновішою програмою, у  грудні цю програму записали українською та польською, незабаром вийде новий альбом. В Берліні звучатиме німецька версія, Андрухович же читатиме  п'ять уривків з роману – лінію піаніста на революції.

 

 

Останній роман Юрія Андруховича "Радіо Ніч" після виходу у світ у вересні 2022 року його німецького перекладу "Radio Nacht" став відразу, згідно з різними авторитетними книжковими рейтингами, найрекомендованішою родзинкою світу німецькомовної лектури.

 

Тепер роман Андруховича – "акустичний роман", за визначенням Володимира Єрмоленка,  вперше прозвучить на німецькій сцені.

 

Як признавався сам Юрій Андрухович,

"я завжди мріяв написати роман, який звучить. Передусім музикою і мовою.

За великим рахунком, музика – теж мова, а мова теж музика, і це для письменника, який безліч концертів зіграв поруч із музикантами, безліч годин відпрацював поруч із ними на репетиціях – дуже цінна можливість.

Розкрити музичну природу мови і мовну природу музики."

 

 

Berliner Ensemble – одна з найвідоміших сцен в Німеччині. Заснований в 1949 році, він прославився постановками творів свого засновника Бертольда Брехта і вважається одним із провідних німецькомовних театрів. З 1954 року "Берлінер ансамбль" розміщується в будівлі Театру на Шиффбауердамм у центрі німецької столиці (на Bertolt-Brecht-Platz 1)

 

 

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