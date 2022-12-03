«Радіо Ніч» Юрія Андруховича визнана найкращою книжкою півріччя в Німеччині.

Публікація останнього, грудневого топ-10 SWR-Bestenliste – десяти найкращих нових книжок в Німеччині, що їх критики рекомендують прочитати – підвела підсумки півріччя: за сумою місць найкращою, на думку одного з найавторитетніших журі виявився український роман Юрія Андруховича "Радіо Ніч", німецький переклад "Radio Nacht" якого вийшов у вересні.

Роман (де "в мерехтливому тексті бурхливо, як завжди у Андруховича, поєднані жанри та літературні алюзії ") відразу потрапив у жовтневу топову десятку SWR-Bestenliste (на 5-у позицію), протримався у листопадовій (7-а позиція), а грудневій – вийшов на друге місце, випередивши нове німецьке видання нобелівської лавреатки Анні Ерно "Інша дівчина" і поступившись роману Моніки Фагерхольм "Хто вбив Бембі".

В грудні "Radio Nacht" з'явилося і у австрійській топовій десятці нових книг. Нагадаємо, що в Україні роман "Радіо Ніч" вийшов два роки тому, 13 грудня 2020 року.

SWR-Bestenliste – це щомісячний список нових літературних видань, який починаючи з 1975 року складається на основі рекомендацій журі з 30 літературних критиків, які вільно обирають чотири нові німецькомовні книжки, яким "бажають якнайбільше читачів". Названа першою книга отримує 15 балів, друга — 10, третя — 6 і остання — 3 бали. Редакція SWR підсумовує бали і таким чином створює список із десяти найбільш рекомендованих новинок на відповідний місяць.

За підсумками 2022 року "Radio Nacht" займає другу позицію після роману "Ромбо" німецької письменниці Естер Кінскі, батько якої, до речі, родом зі Східної Галичини.