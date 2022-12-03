«Радіо Ніч» Юрія Андруховича визнана найкращою книжкою півріччя в Німеччині.

 

Публікація останнього, грудневого топ-10 SWR-Bestenliste – десяти найкращих нових книжок в Німеччині, що їх критики рекомендують прочитати – підвела підсумки півріччя: за сумою місць найкращою, на думку одного з найавторитетніших журі виявився український роман Юрія Андруховича "Радіо Ніч", німецький переклад "Radio Nacht" якого вийшов у вересні.

 

 

Роман (де  "в мерехтливому тексті бурхливо, як завжди у Андруховича, поєднані жанри та літературні алюзії ") відразу потрапив у жовтневу топову десятку SWR-Bestenliste (на 5-у позицію), протримався у листопадовій (7-а позиція), а грудневій – вийшов на друге місце, випередивши нове німецьке видання нобелівської лавреатки Анні Ерно "Інша дівчина" і поступившись роману Моніки Фагерхольм "Хто вбив Бембі".

 

В грудні "Radio Nacht" з'явилося і у австрійській топовій десятці нових книг. Нагадаємо, що в Україні роман "Радіо Ніч" вийшов два роки тому, 13 грудня 2020 року.

 

 

SWR-Bestenliste – це щомісячний список нових літературних видань, який починаючи з 1975 року складається на основі рекомендацій журі з 30 літературних критиків, які вільно обирають чотири нові німецькомовні книжки, яким "бажають якнайбільше читачів". Названа першою книга отримує 15 балів, друга — 10, третя — 6 і остання — 3 бали. Редакція SWR підсумовує бали і таким чином створює список із десяти найбільш рекомендованих новинок на відповідний місяць.

 

 

За підсумками 2022 року "Radio Nacht" займає другу позицію після роману "Ромбо" німецької письменниці Естер Кінскі, батько якої, до речі, родом зі Східної Галичини. 

 

 

03.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
282-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки і Білогорівки Луганщини та Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки Донеччини
02.12.22 | | Україна
Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея
Музей Митрополита Андрея Шептицького продовжує культурно-просвітницьку місію Митрополита Андрея й провадить далі свою нову культурну ініціятиву – «Музичні вечори в Музеї митрополита Андрея».
01.12.22 | | Штука
281-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.
01.12.22 | | Україна
ХХІІ Jazz Bez
У Львові відбудеться ХХІІ міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez! У фокусі — тема культурної релокації; на сцені будуть як знані виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України, так і діти. У програмі — події для різних вікових категорій.
30.11.22 | | Штука
280-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка в Донецькій області.
30.11.22 | | Україна
Додай свій дзвін у НАБАТ
З нагоди Дня Збройних сил України 6 грудня у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкриється інсталяція Влодка Кауфмана – охочих запрошують приєднуватися до її співтворення.
29.11.22 | | Штука
Скарбничка доторків
Юлія Баір
Прийде той день, якого ми всі чекаємо. І скарби дотиків між кревно чи душевно рідними людьми стануть доступними кожному, хто їх цінує
29.11.22 | | Дискурси
Навпомацки з оптимізмом
Юрко ТИМЧУК
Українці майже звикли до періодичних блекаутів і освоюються в «Пунктах незламності», а росіяни звикають до статусу громадян країни-терориста і готуються до нових «жестів доброї волі» свого керівництва.
29.11.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.