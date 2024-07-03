Новий уряд Нідерландів ​​запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Новий прем’єр Дік Схоф у розмові зі Зеленським зазначив, що підтримка буде «політичною, військовою та фінансовою проти російської аґресії».

 

 

Новий прем’єрміністр Нідерландів Дік Схоф ​​(Dick Schoof) запевнив українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови в середу, третього липня, що його країна й надалі підтримуватиме Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Я запевнив (Зеленського – ред.), що підтримка Нідерландами його країни є міцною; ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово та фінансово проти російської аґресії, чого б це не коштувало і скільки б часу це не тривало», – написав нідерландський прем'єр у соцмережі X.

 

Дік Схоф  закликав співвітчизників «не бути наївними». «За кілька годин польоту звідси йде жахлива війна, в якій людські життя не відіграють для Росії жодної ролі», – наголосив він. Пан Схоф заявив журналістам, що найбільша загроза для Нідерландів «з ясністю йде зі сходу». «Оскільки я раніше працював у розвідслужбі, я стривожений трохи більше за інших», – додав новий глава уряду. Він також пообіцяв, що його країна виконуватиме вимогу НАТО з витрат на оборону у розмірі 2% від валового внутрішнього продукту.

 

Зеленський, своєю чергою, сказав, що бажає пану Схофу успіхів у роботі та що планує зустрітися з ним «для подальшого розвитку нашого партнерства».

 

Попередній нідерландський уряд під керівництвом Марка Рютте запевнив напередодні, що першу партію з 24-х обіцяних літаків буде F-16 буде поставлено Україні найближчим часом.

03.07.2024

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