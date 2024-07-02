Новий уряд Нідерланд склав присягу королю.

Понад півроку країною керував тимчасовий уряд.

 

 

У вівторок, другого  липня, новий уряд Нідерландів склав присягу королю країни Віллему-Александру. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Це відбулося аж через сім місяців після позачергових загальних виборів. Нідерландський монарх прийняв членів оновленого кабінету міністрів на чолі з безпартійним Діком Схофом (Dick Schoof) у королівському палаці Нордейнд у Гаазі.

 

До нового коаліційного уряду Нідерландів увійшли представники ультраправої «Партії свободи» Ґерта Вілдерса, яка здобула найбільше голосів на останніх виборах, ліберально-консервативної «Народної партії за свободу та демократію» колишнього прем'єрміністра країни Марка Рютте, правоцентристського «Нового громадського договору» та консервативного «Фермерсько-громадянського руху».

 

Дік Схоф, який очолив новий уряд раніше обіймав посаду голови служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів. Саме пошук такої як він, компромісної фігури на посаду прем’єра зайняв стільки часу. Очолити уряд прагнув Ґерт Вілдерс, але інші учасники коаліції вважали його особу надто скандальною, тож він мусив узагалі зрезигнувати з участі в кабінеті

 

Згідно з досягнутими домовленостями, коаліція повинна буде обмежити імміґрацію до Нідерландів і допустити винятки з правил Євроунії щодо надання притулку та охорони навколишнього середовища. Очікується, що новий прем'єрміністр та його команда представлять докладні плани вже до вересня.

02.07.2024

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