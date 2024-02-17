725-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 У резерві 13 одиниць теплової генерації, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Графіки відключень не застосовуються.
10:45 Президент США Джо Байден вважає, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів та скорочення їхніх запасів, і це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу і призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців.
10:20 Вночі росіяни атакували Полтавщину ударними безпілотниками та вразили в Полтавському районі об'єкт інфраструктури, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
10:10 Близько 6:00 воїни повітряного командування «Схід» знищили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, повідомили в Повітряних силах.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
190,0% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),
70,3% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),
212,1% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),
315,1% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),
88,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
47,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),
26,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Вночі російські війська атакували 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 (Донецька), 3-ма крилатими ракетами Х-22 (Воронезька), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Запорізька), а також 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Курськ). В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» (86%) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.
За минулі сім днів було збито 42 із 54 (78%) запущених по Україні БПЛА.
09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Міністр оборони Росії Шойґу заявив, що російські війська встановили "повний контроль" над Авдіївкою в Донецькій області – після того, як 17 лютого російські війська продовжували просуватися в цьому населеному пункті, а українські війська, ймовірно, відійшли з Авдіївки.
• Російські джерела здебільшого характеризують відхід українських військ як неорганізований і з втратами та стверджують, що російським силам вдалося оточити великі українські угруповання в Авдіївці, але IWS не виявив жодних доказів, які б підтверджували ці російські твердження.
• Схоже, що російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі і змогли забезпечити наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні своєї наступальної операції із захоплення Авдіївки, що, ймовірно, є першим випадком, коли російські війська зробили це в Україні.
• Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки можуть призвести до подальшого значного послаблення української протиповітряної оборони, що може дозволити російським військам повторити масштабну повітряну підтримку, яка сприяла просуванню російських військ в Авдіївці.
• Як повідомляється, українські сили збили три російські винищувачі - два Су-34 і один Су-35 - над Донецькою областю 17 лютого. Ймовірно, це було зроблено з метою прикриття відходу українських військ з Авдіївки за допомогою дефіцитних засобів ППО.
• Російська влада заарештувала кілька сотень демонстрантів 17 лютого на тлі дещо більших демонстрацій у відповідь на смерть ув'язненого опозиційного політика Алексєя Навального.
• Міністерство юстиції США оголосило 17 лютого, що США направили 500 000 доларів з конфіскованих російських коштів до Естонії для ремонту енергетичної інфраструктури України.
• Російська окупаційна влада продовжує зусилля з пропаганди та мілітаризації української молоді на окупованих територіях.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
18.02.2024
Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація, щодо цієї атаки уточнюється.
Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Московка, Загризове Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Слов’янськ, Краматорськ, Семенівка, Очеретине, Бердичі, Тоненьке, Терни, Іванівське, Орлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новодарівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.
Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.