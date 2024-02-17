725-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 У резерві 13 одиниць теплової генерації, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Графіки відключень не застосовуються.

10:45 Президент США Джо Байден вважає, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів та скорочення їхніх запасів, і це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу і призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців.

10:20 Вночі росіяни атакували Полтавщину ударними безпілотниками та вразили в Полтавському районі об'єкт інфраструктури, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

10:10 Близько 6:00 воїни повітряного командування «Схід» знищили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку, повідомили в Повітряних силах.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

190,0% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

70,3% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

212,1% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

315,1% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

88,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі російські війська атакували 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 (Донецька), 3-ма крилатими ракетами Х-22 (Воронезька), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Запорізька), а також 14-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Курськ). В результаті бойової роботи збито 12 «шахедів» (86%) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

За минулі сім днів було збито 42 із 54 (78%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони Росії Шойґу заявив, що російські війська встановили "повний контроль" над Авдіївкою в Донецькій області – після того, як 17 лютого російські війська продовжували просуватися в цьому населеному пункті, а українські війська, ймовірно, відійшли з Авдіївки.

• Російські джерела здебільшого характеризують відхід українських військ як неорганізований і з втратами та стверджують, що російським силам вдалося оточити великі українські угруповання в Авдіївці, але IWS не виявив жодних доказів, які б підтверджували ці російські твердження.

• Схоже, що російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі і змогли забезпечити наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні своєї наступальної операції із захоплення Авдіївки, що, ймовірно, є першим випадком, коли російські війська зробили це в Україні.

• Затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки можуть призвести до подальшого значного послаблення української протиповітряної оборони, що може дозволити російським військам повторити масштабну повітряну підтримку, яка сприяла просуванню російських військ в Авдіївці.

• Як повідомляється, українські сили збили три російські винищувачі - два Су-34 і один Су-35 - над Донецькою областю 17 лютого. Ймовірно, це було зроблено з метою прикриття відходу українських військ з Авдіївки за допомогою дефіцитних засобів ППО.

• Російська влада заарештувала кілька сотень демонстрантів 17 лютого на тлі дещо більших демонстрацій у відповідь на смерть ув'язненого опозиційного політика Алексєя Навального.

• Міністерство юстиції США оголосило 17 лютого, що США направили 500 000 доларів з конфіскованих російських коштів до Естонії для ремонту енергетичної інфраструктури України.

• Російська окупаційна влада продовжує зусилля з пропаганди та мілітаризації української молоді на окупованих територіях.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: