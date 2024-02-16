723-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 На Львівщині відновлено енергопостачання всіх споживачів, що були знеструмлені через пошкодження обладнання обленерго під час ракетної атаки 15 лютого, відрапортували в Укренерго.

11:05 Споживання поступово збільшується через невелике похолодання (2,6°C 15 лютого проти 0,3°C 16 лютого), повідомили в Укренерго. Вчора, 15 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:30 на рівні на 0,4% вищому, ніж у середу, 14 лютого. Сьогодні, 16 лютого, станом на 09:40 рівень споживання електроенергії на 2,3 % вищий за відповідний показник 15 лютого.

10:40 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 99 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 89 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:20 Після аварійного ремонту до роботи повернуто блок ТЕС. У резерві 13 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

189,3% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

69,9% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

211,8% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

312,9% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

88,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні. Президент США Джо Байден відреагував, затвітивши: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

09:40 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку з метою створення умов, які змусять українські війська залишити свої позиції в місті. Українські війська ще не повністю відійшли з населеного пункту і продовжують перешкоджати російським військам досягти успіхів, які були би більш значними, ніж поточне поступове просування.

• Російські наступальні зусилля з метою захоплення Авдіївки підкреслюють нездатність російських військових здійснити успішне оперативне оточення в Україні.

• Потенційне захоплення Авдіївки не матиме оперативного значення і, ймовірно, принесе Кремлю лише негайну інформаційну та політичну перемогу.

• За повідомленнями, російське командування реорганізувало командні структури свого угруповання військ на півдні України.

• У ніч з 14 на 15 лютого російські війська провели відносно велику серію ракетних ударів по Україні.

• За повідомленнями, українські силовики здійснили успішний удар з безпілотника по нафтобазі в Курській області.

• Путін продовжує розробляти аморфну ідеологію для підтримки геополітичної конфронтації Росії з Заходом, намагаючись зобразити Москву як лідера міжнародного антинацистського руху.

• Путін навмисно спотворив заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкена, намагаючись просувати псевдоісторію, спрямовану на заперечення української державності.

• Російські джерела стверджують, що російські військові офіційно відсторонили командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова і замінили його начальником штабу ЧФ віцеадміралом Сєргєєм Пінчуком.

• Окремі члени коаліції на чолі з США – Контактна група з питань оборони України (також відома як Рамштайнський формат) – офіційно створили коаліцію з протиповітряної оборони та домовилися про створення коаліції з безпілотників і коаліції з розмінування на підтримку України після 19-го засідання групи в Брюсселі 14 лютого.

• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі 15 лютого оголосив, що НАТО й Україна створять спільний аналітичний, тренувальний та освітній центр у Польщі.

• Путін відвідав 15 лютого завод "Уралвагонзавод" у Свердловській області, одного з найбільших російських виробників танків, щоб підтримати зусилля Росії з розширення оборонно-промислової бази.

• Голова української атомної компанії "Енергоатом" Петро Котін заявив, що ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції стає все більш небезпечною через російську активність поблизу станції та на ній.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: