723-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 На Львівщині відновлено енергопостачання всіх споживачів, що були знеструмлені через пошкодження обладнання обленерго під час ракетної атаки 15 лютого, відрапортували в Укренерго.
11:05 Споживання поступово збільшується через невелике похолодання (2,6°C 15 лютого проти 0,3°C 16 лютого), повідомили в Укренерго. Вчора, 15 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:30 на рівні на 0,4% вищому, ніж у середу, 14 лютого. Сьогодні, 16 лютого, станом на 09:40 рівень споживання електроенергії на 2,3 % вищий за відповідний показник 15 лютого.
10:40 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 99 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 89 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
10:20 Після аварійного ремонту до роботи повернуто блок ТЕС. У резерві 13 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
189,3% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),
69,9% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),
211,8% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),
312,9% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),
88,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
47,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні. Президент США Джо Байден відреагував, затвітивши: "Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".
09:40 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку з метою створення умов, які змусять українські війська залишити свої позиції в місті. Українські війська ще не повністю відійшли з населеного пункту і продовжують перешкоджати російським військам досягти успіхів, які були би більш значними, ніж поточне поступове просування.
• Російські наступальні зусилля з метою захоплення Авдіївки підкреслюють нездатність російських військових здійснити успішне оперативне оточення в Україні.
• Потенційне захоплення Авдіївки не матиме оперативного значення і, ймовірно, принесе Кремлю лише негайну інформаційну та політичну перемогу.
• За повідомленнями, російське командування реорганізувало командні структури свого угруповання військ на півдні України.
• У ніч з 14 на 15 лютого російські війська провели відносно велику серію ракетних ударів по Україні.
• За повідомленнями, українські силовики здійснили успішний удар з безпілотника по нафтобазі в Курській області.
• Путін продовжує розробляти аморфну ідеологію для підтримки геополітичної конфронтації Росії з Заходом, намагаючись зобразити Москву як лідера міжнародного антинацистського руху.
• Путін навмисно спотворив заяву Державного секретаря США Ентоні Блінкена, намагаючись просувати псевдоісторію, спрямовану на заперечення української державності.
• Російські джерела стверджують, що російські військові офіційно відсторонили командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова і замінили його начальником штабу ЧФ віцеадміралом Сєргєєм Пінчуком.
• Окремі члени коаліції на чолі з США – Контактна група з питань оборони України (також відома як Рамштайнський формат) – офіційно створили коаліцію з протиповітряної оборони та домовилися про створення коаліції з безпілотників і коаліції з розмінування на підтримку України після 19-го засідання групи в Брюсселі 14 лютого.
• Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі 15 лютого оголосив, що НАТО й Україна створять спільний аналітичний, тренувальний та освітній центр у Польщі.
• Путін відвідав 15 лютого завод "Уралвагонзавод" у Свердловській області, одного з найбільших російських виробників танків, щоб підтримати зусилля Росії з розширення оборонно-промислової бази.
• Голова української атомної компанії "Енергоатом" Петро Котін заявив, що ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції стає все більш небезпечною через російську активність поблизу станції та на ній.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади а також об’єкти критичної інфраструктури.
Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новосадове, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.
На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.
Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.
16.02.2024