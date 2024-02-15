Кримінальний процес над Трампом розпочнеться 25 березня.

Суд відмовився припинити справу чи відкласти її слухання.

 

 

Кримінальний суд Мангеттена в Нью-Йорку відхилив прохання Дональда Трампа припинити розгляд справи за звинуваченнями у фінансових махінаціях під час виплат порноакторці Стормі Деніелс (Stormy Daniels). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Перший в історії Сполучених Штатів кримінальний процес над колишнім президентом розпочнеться 25 березня.

 

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним. Сама собою ця виплата незаконною не була, але оформили її як плату Трампа адвокату за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальшуванням звітності та карається у кримінальному порядку.

 

Адвокати Трампа наполягали на припиненні справи чи відтермінуванні її. За твердженням захисників, у суді Нью-Йорка не вдасться провести справедливий процес, а присяжні не будуть неупередженими. Окрім того, представники Трампа заявили, що суд на тлі президентських передвиборчих перегонів у США вплине на праймеріз та стане втручанням у виборчий процес. Проте суд відхилив усі ці аргументи захисту.

 

Процес у Нью-Йорку стане першою з чотирьох справ, порушених проти колишнього американського президента. Розгляд у справі про зберігання Трампом секретних документів призначено на травень, а влада штату Джорджія пропонує розпочати процес у справі про евентуальну спробу експрезидента сфальшувати результати президентських виборів у цьому штаті на серпень. Ще один процес – про змову з метою скасування результатів виборів та ролі Трампа у штурмі Капітолію – мав би розпочатися четвертого березня у Вашінґтоні. Та поки що його поставлено на паузу – рішення з цього питання ще має ухвалити Верховний суд.

 

Нагадаємо, що минулого тижня Апеляційний суд округу Колумбія вирішив, що колишній президент не має імунітету від судового переслідування у справі про спробу скасувати результати виборів 2020 року, проте адвокати Трампа заявили, що оскаржать рішення у Верховному суді.

15.02.2024

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