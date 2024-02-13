720-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у своїй заяві перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю, назвавши такі дії "не зовсім адекватною формою протесту", але зазначив, що до такого "часто вдаються фермери в різних країнах":
"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю та прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків".
13:40 США поставлять Еквадору вертольоти Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17.
13:15 Сенат США підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 млрд доларів, який передбачає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню: після дебатів цілу ніч о 5-й ранку було 70 голосів "за", 29 – "проти". Тепер рішення за Палатою представників, але спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон вже розкритикував законопроєкт і поставив під сумнів його проходження.
12:45 У системі української ППО відбулися суттєві зміни: крім нової номенклатури озброєння, основним щитом від російських «Шахедів» стали мобільні вогневі групи, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону
12:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
• Росія пропонує законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, у тому числі тих, хто був прийнятий на службу до червня 2023 року, до 65 років, а для офіцерів – до 70 років. Це суттєво підвищить нинішній граничний вік у 51 рік для неофіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту.
• За даними веб-сайту World Data, довоєнна очікувана тривалість життя російських чоловіків у 2021 році становила 64,2 року. Цей захід надає цим військовослужбовцям, по суті, довічний контракт.
• Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність Росії, особливо в ударних атаках.
11:35 Термінали Starlink російські війська закуповують в арабських країнах, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на основі радіоперехоплень.
11:10 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 104 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 117 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.
11:00 Польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стоїть близько 1250 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій у напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів". Не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі й автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках.
10:45 У ремонт вийшли 3 одиниці теплового генеруючого обладнання; у резерві – 11 одиниць генеруючого обладнання, яке буде включено у роботу в разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.
10:30 Через потепління споживання продовжує триматися на досить низькому, як для зими, рівні. Вчора, 12 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00 на рівні на 5% нижче, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 9 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 13 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник 12 лютого.
10:20 Вночі росіяни знову завдали удару БпЛА по енергетичних об’єктах на Дніпропетровщині. Пошкоджено обладнання однієї з теплових електростанцій. Електропостачання споживачів не переривалось, застосування будь-яких графіків відключень не прогнозується. Зафіксовано порушення в теплопостачанні м. Дніпро.
10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
188,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
69,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
210,2% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),
308,3% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),
88,0% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),
47,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),
26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
09:50 Російські війська атакували Дніпропетровську область "Шахедами", 10 дронів вдалося знищити, однак були і влучання, зокрема в енергетичний та інфраструктурний об'єкти, що спричинило пожежі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
09:45 Вночі росіяни атакували 23 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ РФ, мис Чауда – Крим. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА (70%) ворога у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
За минулі сім днів було збито 129 із 169 (76%) запущених по Україні БПЛА.
09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 6 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Головне управління військової розвідки України повідомило, що бойовики ліванської Хезболли та Корпусу вартових ісламської революції готують російських операторів безпілотників на авіабазі Шайрат у Сирії.
• Російська державна дума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких російський уряд вважає "небажаними", що, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на цензуру опозиційних ЗМІ та руйнування зв'язків між Росією та іноземними і міжнародними неурядовими організаціями.
• Борис Надєждін, єдиний відкритий антивоєнний кандидат у президенти Росії, подав два позови до верховного суду Росії, оскаржуючи відмову Центральної виборчої комісії Росії зареєструвати його кандидатом, оскільки Кремль продовжує зусилля з придушення народної опозиції, намагаючись зберегти видимість легітимності російських президентських виборів.
• Європейська Унія починає робити конкретні кроки щодо можливого використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
• Українські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Донецька та на заході Запорізької області, а російські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська та Кремінної.
• Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило 12 лютого, що Північна Корея розробила 240-мм керований міномет системи залпового вогню, який Північна Корея може експортувати до Росії.
• Російська влада продовжує використовувати програми залучення молоді для русифікації молодих українців.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
13.02.2024
Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.
Авіаційних ударів зазнали: Виїмка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Авдіївка, Ласточкине, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Роботине Запорізької області; Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Тернів та північніше Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Тоненького та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.
На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога південніше Пречистівки Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника західніше Новопокровки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.