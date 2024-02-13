720-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у своїй заяві перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю, назвавши такі дії "не зовсім адекватною формою протесту", але зазначив, що до такого "часто вдаються фермери в різних країнах":

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю та прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків".

13:40 США поставлять Еквадору вертольоти Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17.

13:15 Сенат США підтримав законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 млрд доларів, який передбачає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню: після дебатів цілу ніч о 5-й ранку було 70 голосів "за", 29 – "проти". Тепер рішення за Палатою представників, але спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон вже розкритикував законопроєкт і поставив під сумнів його проходження.

12:45 У системі української ППО відбулися суттєві зміни: крім нової номенклатури озброєння, основним щитом від російських «Шахедів» стали мобільні вогневі групи, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

12:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія пропонує законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, у тому числі тих, хто був прийнятий на службу до червня 2023 року, до 65 років, а для офіцерів – до 70 років. Це суттєво підвищить нинішній граничний вік у 51 рік для неофіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту. • За даними веб-сайту World Data, довоєнна очікувана тривалість життя російських чоловіків у 2021 році становила 64,2 року. Цей захід надає цим військовослужбовцям, по суті, довічний контракт. • Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність Росії, особливо в ударних атаках.

11:35 Термінали Starlink російські війська закуповують в арабських країнах, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України на основі радіоперехоплень.

11:10 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 104 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 117 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Польські фермери заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стоїть близько 1250 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ще вчора до 10:00 польські фермери блокували два напрямки: "Ягодин" і "Рава-Руська". А вже після 10:00 вони відновили блокування "Шегині" та розширили географію своїх дій у напрямках пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів". Не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі й автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках.

10:45 У ремонт вийшли 3 одиниці теплового генеруючого обладнання; у резерві – 11 одиниць генеруючого обладнання, яке буде включено у роботу в разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:30 Через потепління споживання продовжує триматися на досить низькому, як для зими, рівні. Вчора, 12 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00 на рівні на 5% нижче, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 9 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 13 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник 12 лютого.

10:20 Вночі росіяни знову завдали удару БпЛА по енергетичних об’єктах на Дніпропетровщині. Пошкоджено обладнання однієї з теплових електростанцій. Електропостачання споживачів не переривалось, застосування будь-яких графіків відключень не прогнозується. Зафіксовано порушення в теплопостачанні м. Дніпро.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

188,1% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

69,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

210,2% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

308,3% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

88,0% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

47,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська атакували Дніпропетровську область "Шахедами", 10 дронів вдалося знищити, однак були і влучання, зокрема в енергетичний та інфраструктурний об'єкти, що спричинило пожежі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:45 Вночі росіяни атакували 23 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ РФ, мис Чауда – Крим. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА (70%) ворога у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

За минулі сім днів було збито 129 із 169 (76%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 6 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Головне управління військової розвідки України повідомило, що бойовики ліванської Хезболли та Корпусу вартових ісламської революції готують російських операторів безпілотників на авіабазі Шайрат у Сирії.

• Російська державна дума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких російський уряд вважає "небажаними", що, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на цензуру опозиційних ЗМІ та руйнування зв'язків між Росією та іноземними і міжнародними неурядовими організаціями.

• Борис Надєждін, єдиний відкритий антивоєнний кандидат у президенти Росії, подав два позови до верховного суду Росії, оскаржуючи відмову Центральної виборчої комісії Росії зареєструвати його кандидатом, оскільки Кремль продовжує зусилля з придушення народної опозиції, намагаючись зберегти видимість легітимності російських президентських виборів.

• Європейська Унія починає робити конкретні кроки щодо можливого використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

• Українські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Донецька та на заході Запорізької області, а російські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська та Кремінної.

• Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило 12 лютого, що Північна Корея розробила 240-мм керований міномет системи залпового вогню, який Північна Корея може експортувати до Росії.

• Російська влада продовжує використовувати програми залучення молоді для русифікації молодих українців.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: