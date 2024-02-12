719-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації, про це йдеться на сторінках законопроєктів №10456 та №10457. Це вже десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

14:55 Від початку повномасштабного вторгнення українці задонатили 1 млрд євро на "банки" Монобанку, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. Як раніше повідомлялось, за минулий рік українців пожертвували через Монобанк 27,4 млрд грн.

14:20 Поліцейські Дніпропетровщини затримали 33-річного підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя, повідомили в Нацполіції 12 лютого.

«Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого і кинув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля і смерті чоловіка. Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці й переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб міста Нікополя».

14:05 Російські війська вже не штурмують Авдіївку у Донецькій області "м'ясними хвилями", тепер вони перейшли до штурмів меншими групами, розповів командир 47 окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин в ефірі телемарафону:

"Поки в нас є сили та засоби тримати оборону, ворог не зможе оточити Авдіївку. Зараз мʼясними хвилями вони вже не намагаються закидати, бо в них вже немає цих м'ясних хвиль, але вони періодично намагаються малими групами промацати нашу оборону, перед цим попрацювати авіацією, і думають, що наші воїни будуть бігти, але наші воїни стійко стоять на визначених позиціях".

13:50 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У лютому 2024 року при Московській вищій школі економіки (ВШЕ) було створено новий військовий науково-дослідний інститут. Інститут світової військової економіки та стратегії був створений політологом жорсткої лінії Сергієм Карагановим. Його очолить адмірал Сергій Авакьянц, колишній командувач Тихоокеанського флоту, який був звільнений з посади у квітні 2023 року. Авакянц вважає, що Росія перебуває у стані довгострокової конфронтації із Заходом. • Новий інститут буде займатися політикою та економікою, але зосередиться на військово-промисловому комплексі зарубіжних країн. Він також зосередиться на вивченні стратегічного стримування і ролі ядерної зброї. • Передбачається, що співробітники інституту будуть набиратися переважно з різних факультетів Вищої школи економіки. Він також запрошуватиме дослідників з різних військових академій, таких як Російська академія Генерального штабу. Це, швидше за все, призведе до більш тісної взаємодії між російськими академічними колами та оборонним сектором, посилюючи мілітаризацію вищої освіти.

13:25 Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна може переглянути своє членство в Організації договору про колективну безпеку, але вступ Вірменії в НАТО "не є питанням, яке ми обговорюємо".

13:15 Системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж до РФ через треті країни, але триває робота з "нейтралізації цієї загрози", пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону:

"Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках. Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють".

12:35 Губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов звинуватив німецького філософа XVIII століття Іммануїла Канта в початку війни в Україні: Кант, мовляв, розвинув "німецьку волю, одночасно відрізавши її від вищих цінностей" і через його праці почалася Перша світова війна і війна Росії проти України.

12:15 У Чорному морі Російська Федерація збільшила кількість ракетоносіїв, до двох фрегатів додався один малий ракетний корабель.,сумарний залп ракет типу "Калібр" може сягати 24 одиниці, повідомляють Сили оборони півдня.

12:05 Україна звернулася до поліції Польщі з вимогою відкрити справу за фактом інциденту в неділю, коли польські фермери висипали українське зерно з вантажівок, правоохоронці відкрили провадження, повідомив посол України в Республіці Польща Василь Зварич.

11:45 Польські фермери розпочали акції протесту біля пункту пропуску "Зосін", а також "Долгобичув", окрім цього, рух вантажівок знову заблоковано в ПП "Медика - Шегині", повідомляє Державна прикордонна служба України.

Біля пункту пропуску "Зосін" протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

Біля ПП "Долгобичув" учасники акції протесту мають намір пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

На напрямку пунктів пропуску "Медика - Шегині" планують пропускати по одній вантажівці на годину. Легковий транспорт і автобуси пропускатимуть у звичайному режимі.

11:20 Через потепління споживання тримається на досить низькому, як для зими, рівні, повідомили в Укренерго. Вчора, 11 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:00. Його рівень був на 0,4% вище, ніж у попередню неділю 4 лютого. Сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 5% нижче за відповідний показник попереднього робочого дня 9 лютого.

11:00 Вночі росіяни знову завдали удару БпЛА по енергетичних об’єктах НЕК «Укренерго» на Дніпропетровщині. Завдяки захисним спорудам вдалось уникнути значних пошкоджень, але деяке обладнання на одній з підстанцій все ж постраждало. Знеструмлювались промислові споживачі та понад 53 тисячі побутових споживачів.

10:55 У Сирії на території військового аеродрому Шайрат росіяни вчаться керувати ударними безпілотниками типу Shahed-136 й Ababil-3 та дистанційно керованим літаком Raad, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Заняття проводять "Ліванська поліція Хезболли" й "Іранська революційна гвардія". Очолює військові навчання один із командирів Хезболли Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні й обслуговуванні безпілотників. Встановлено, що разом із росіянами вишкіл проходять сирійські найманці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.

10:50 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 97 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 69 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

187,9% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

69,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

209,8% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

307,7% артилерійських систем (з них 3,7% за минулий тиждень),

88,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

47,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували 17 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ РФ, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.) До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів» (82%) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За минулі сім днів було збито 113 із 146 (77%) запущених по Україні БПЛА.

09:45 Станом на 07:50 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, замінивши на цій посаді нинішнього головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського.

• Російські війська, схоже, побудували 30-кілометровий бар'єр, який отримав назву "цар-поїзд", в окупованій Донецькій області, ймовірно, для того, щоб слугувати оборонною лінією проти майбутніх українських наступів.

• Українські військові оглядачі зазначають, що російська оборонно-промислова база не є настільки продуктивною, як її зображує російська влада, але вона все ще здатна підтримувати воєнні зусилля Росії. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 11 лютого, що власні дані Ради безпеки Росії про виробництво РСМД за 2023 рік свідчать про те, що російський РСМД досяг піку виробництва у вересні 2023 року, що на 38,9 відсотка перевищувало середньомісячний обсяг виробництва у 2022 році, а в наступні місяці неухильно знижувався. Машовець заявив, що російський ОПК намагається компенсувати дефіцит середньо- та висококваліфікованої робочої сили та нездатність Росії отримати необхідне промислове виробниче обладнання, запасні частини та сервісне обслуговування для підтримки темпів та обсягів виробництва ОПК. Машовець зазначив, що китайські компанії, зокрема, менш охоче надають Росії обладнання та запасні частини, про що раніше повідомляв ISW, і що Росія придбала багато промислових виробничих систем у західних країн до повномасштабного вторгнення, але зараз західні компанії не бажають обслуговувати або постачати запчастини для цих машин через санкції. Український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що цифри виробництва танків, про які повідомляла Росія в останні роки, здебільшого відображають відновлені та модернізовані танки, взяті зі складу, а не нове виробництво. Коваленко заявив, що Уралвагонзавод, основний російський виробник танків, може виробляти приблизно 60–70 танків Т-90 на рік за ідеальних умов, і оцінив, що Уралвагонзавод, найімовірніше, виробляє лише від трьох до шести нових танків Т-90 на місяць. Коваленко зазначив, що виробники танків "Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" і 103-й бронетанковий ремонтний завод в Читі переважно зосереджені на відновленні, ремонті та модернізації російських танків і що "Уралвагонзавод" є єдиним виробником, який виробляє нові танки. Коваленко заявив, що Росія лише модернізує Т-54/55 і Т-62, й оцінив, що саме вони можуть стати основними бойовими танками Росії в майбутньому. Коваленко додав, що російські виробники дуже рідко модернізують танки Т-72 і Т-80. Заступник голови ради безпеки Росії Медведєв раніше заявляв, що російські війська отримали 1600 танків у 2023 році – Коваленко пояснив це число переважно відновленими та модернізованими, а не серійно виробленими танками.

• Нинішні обмежені виробничі потужності російського ОПБ і недостатня кількість серійних танкобудівних ліній не гарантують, що Росія не зможе виробляти достатню кількість озброєнь для підтримки своїх воєнних зусиль за нинішніх темпів або в довгостроковій перспективі. Здатність Росії модернізувати і використовувати танки, витягнуті зі сховищ, все ще дає російським військам перевагу на полі бою в загальній кількості наявних танків. Машовець зазначив, що деякі нові танки, такі як Т-14 "Армада", виробляються погано, тоді як старі танки, такі як Т-72 (які Росія активно ремонтує), є більш надійними. Росія послідовно намагається пристосуватися до обмежень, пов'язаних із західними санкціями, й обійти їх – і буде продовжувати ці зусилля. У найближчій перспективі російський ОПК може зазнати труднощів, а посилення заходів з обходу санкцій і партнерства з такими державами, як Китай і Північна Корея, може допомогти компенсувати наявні недоліки ОПК у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

• CNN повідомив 11 лютого, що Росія завербувала до 15 тисяч непальців для участі у бойових діях в Україні, багато з яких скаржилися на погані умови та відсутність належної підготовки перед відправкою на найактивніші ділянки фронту в Україні.

• Російська влада продовжує докладати зусиль для посилення соціального контролю над молоддю та студентами в окупованій Україні та культурної індоктринації їх у російську ідентичність та ідеологію.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: