716-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Польські фермери розпочали анонсовану блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною "Медика - Шегині", повідомили польські прикордонники, тому рух вантажівок, легкових автівок та автобусів на перетин кордону не здійснюється. На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.
11:25 Поки що неможливо підтвердити, що російський літак збила Україна, але точно відомо, що на ньому не було українських полонених, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов:
"Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені? Я точно можу сказати, що ні. На основі того досвіду, який в нас був після Тегерану і на основі того, що відбувалося далі. Якби це відбулося, то повірте, кількість, як це називається біологічного матеріалу, загиблих, вони б обов'язково цим скористалися, обов'язково це зафільмували і те поле було б усе червоне від крові".
11:05 Служба безпеки України проводить обшуки у одного з священнослужителів у Києво-Печерській Лаврі, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі, повідомили джерела в правоохоронних органах.
10:35 Вчора, 8 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:00 на рівні був на 4% вище, ніж у середу 7 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2% вищий за відповідний показник четверга, 8 лютого. Причина зростання рівня споживання – зниження температури (0,3 °C сьогодні проти 6,6 °C у середу 7 лютого та 2,4 °C четвер 8 лютого).
10:15 З аварійного ремонту виведено блок ТЕС. У резерві сім блоків ТЕС, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
187,0% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),
68,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
209,0% автомобільної техніки (з них 3,3% за минулий тиждень),
306,2% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),
88,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),
47,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),
26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
09:45 Внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" по Зміївській громаді на Харківщині пошкоджені приватні будинки, відпочинковий комплекс, горіли готель, ресторан та автомобілі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
09:35 Вночі росіяни завдали удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та Курської області РФ. В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» (63%) у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
За минулі сім днів було збито 45 із 67 (67%) запущених по Україні БПЛА.
09:25 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Росії Путін спробував використати інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, опубліковане 8 лютого, щоб представити широкій західній аудиторії давню інформаційну операцію Кремля, яка неправдиво стверджує, що Росія зацікавлена у припиненні війни в Україні шляхом переговорів. Протягом усього інтерв'ю Путін демонстрував, що Росія не зацікавлена в змістовних і легітимних переговорах, і що Путін, як і раніше, прагне знищити Україну як державу. Путін також продемонстрував свою всеосяжну ворожість до Заходу і неправдиво звинуватив Захід у тому, що він змусив Росію напасти на Україну.
• Путін також спробував використати інтерв'ю для абсурдного переосмислення Росії як потерпілої сторони, а не ініціатора неспровокованої загарбницької війни Росії проти України.
• Путін продовжив спроби виправдати вторгнення Росії в Україну в 2014 і 2022 роках як відповідь на дії України і Заходу, щоб захистити свої давні заклики до зміни режиму в Києві і "демілітаризації", "денацифікації" і "нейтралітету" України.
• Путін продовжував поширювати псевдоісторію, намагаючись заперечити українську державність і націю.
• Путін також підтвердив квазіреалістичний світогляд, який визначає ослаблення Заходу і демонтаж НАТО як передумови для багатополярного світу на чолі з Росією, який він бажає створити.
• Президент України Володимир Зеленський замінив генерала Валерія Залужного на посаді Головнокомандувача Сухопутних військ України на генерал-полковника Олександра Сирського 8 лютого в рамках ширших змін у військовому керівництві. Такі зміни є нормальним явищем для держав, які ведуть тривалу війну.
• Президент Росії Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін провели 8 лютого чергову телефонну розмову, яка підкреслила нерішучість Китаю в підтримці бажаних для Росії двосторонніх російсько-китайських відносин, в той час як Росія налагоджує більш глибокі партнерські відносини з Іраном і Північною Кореєю.
• Українські та російські війська провели 8 лютого обмін військовополоненими один до одного.
• Головне управління військової розвідки України повідомило, що нещодавно здійснило кібератаку на міністерство оборони Росії, запобігши автоматичному запуску невизначеної кількості безпілотників FPV.
• Російський ЦВК відмовився зареєструвати Бориса Надєждіна, єдиного антивоєнного кандидата в президенти Росії, на президентських виборах у березні 2024 року, ймовірно, через його більшу, ніж очікувалося, популярність.
• Деякі російські та українські джерела стверджують, що російські війська використовують "Старлінк" в окупованій Україні.
• Міністерство оборони Росії 8 лютого запропонувало законопроект про встановлення єдиного максимального віку для військовослужбовців контрактної служби у період часткової мобілізації, воєнного стану або воєнного часу.
• Російська влада, ймовірно, готує умови для фальсифікації результатів голосування в окупованій Україні на президентських виборах у березні 2024 року.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
09.02.2024
Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Костянтинівка, Олександропіль, Авдіївка, Курахове, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.
Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника.