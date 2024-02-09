716-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Польські фермери розпочали анонсовану блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною "Медика - Шегині", повідомили польські прикордонники, тому рух вантажівок, легкових автівок та автобусів на перетин кордону не здійснюється. На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

11:25 Поки що неможливо підтвердити, що російський літак збила Україна, але точно відомо, що на ньому не було українських полонених, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов:

"Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. Чи були там наші полонені? Я точно можу сказати, що ні. На основі того досвіду, який в нас був після Тегерану і на основі того, що відбувалося далі. Якби це відбулося, то повірте, кількість, як це називається біологічного матеріалу, загиблих, вони б обов'язково цим скористалися, обов'язково це зафільмували і те поле було б усе червоне від крові".

11:05 Служба безпеки України проводить обшуки у одного з священнослужителів у Києво-Печерській Лаврі, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна Лаври державі, повідомили джерела в правоохоронних органах.

10:35 Вчора, 8 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 18:00 на рівні був на 4% вище, ніж у середу 7 лютого, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 10:00 рівень споживання електроенергії на 2% вищий за відповідний показник четверга, 8 лютого. Причина зростання рівня споживання – зниження температури (0,3 °C сьогодні проти 6,6 °C у середу 7 лютого та 2,4 °C четвер 8 лютого).

10:15 З аварійного ремонту виведено блок ТЕС. У резерві сім блоків ТЕС, які буде задіяно у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі України не фіксується. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

187,0% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

68,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

209,0% автомобільної техніки (з них 3,3% за минулий тиждень),

306,2% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

88,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

47,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" по Зміївській громаді на Харківщині пошкоджені приватні будинки, відпочинковий комплекс, горіли готель, ресторан та автомобілі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

09:35 Вночі росіяни завдали удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та Курської області РФ. В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» (63%) у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

За минулі сім днів було збито 45 із 67 (67%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін спробував використати інтерв'ю з американським журналістом Такером Карлсоном, опубліковане 8 лютого, щоб представити широкій західній аудиторії давню інформаційну операцію Кремля, яка неправдиво стверджує, що Росія зацікавлена у припиненні війни в Україні шляхом переговорів. Протягом усього інтерв'ю Путін демонстрував, що Росія не зацікавлена в змістовних і легітимних переговорах, і що Путін, як і раніше, прагне знищити Україну як державу. Путін також продемонстрував свою всеосяжну ворожість до Заходу і неправдиво звинуватив Захід у тому, що він змусив Росію напасти на Україну.

• Путін також спробував використати інтерв'ю для абсурдного переосмислення Росії як потерпілої сторони, а не ініціатора неспровокованої загарбницької війни Росії проти України.

• Путін продовжив спроби виправдати вторгнення Росії в Україну в 2014 і 2022 роках як відповідь на дії України і Заходу, щоб захистити свої давні заклики до зміни режиму в Києві і "демілітаризації", "денацифікації" і "нейтралітету" України.

• Путін продовжував поширювати псевдоісторію, намагаючись заперечити українську державність і націю.

• Путін також підтвердив квазіреалістичний світогляд, який визначає ослаблення Заходу і демонтаж НАТО як передумови для багатополярного світу на чолі з Росією, який він бажає створити.

• Президент України Володимир Зеленський замінив генерала Валерія Залужного на посаді Головнокомандувача Сухопутних військ України на генерал-полковника Олександра Сирського 8 лютого в рамках ширших змін у військовому керівництві. Такі зміни є нормальним явищем для держав, які ведуть тривалу війну.

• Президент Росії Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін провели 8 лютого чергову телефонну розмову, яка підкреслила нерішучість Китаю в підтримці бажаних для Росії двосторонніх російсько-китайських відносин, в той час як Росія налагоджує більш глибокі партнерські відносини з Іраном і Північною Кореєю.

• Українські та російські війська провели 8 лютого обмін військовополоненими один до одного.

• Головне управління військової розвідки України повідомило, що нещодавно здійснило кібератаку на міністерство оборони Росії, запобігши автоматичному запуску невизначеної кількості безпілотників FPV.

• Російський ЦВК відмовився зареєструвати Бориса Надєждіна, єдиного антивоєнного кандидата в президенти Росії, на президентських виборах у березні 2024 року, ймовірно, через його більшу, ніж очікувалося, популярність.

• Деякі російські та українські джерела стверджують, що російські війська використовують "Старлінк" в окупованій Україні.

• Міністерство оборони Росії 8 лютого запропонувало законопроект про встановлення єдиного максимального віку для військовослужбовців контрактної служби у період часткової мобілізації, воєнного стану або воєнного часу.

• Російська влада, ймовірно, готує умови для фальсифікації результатів голосування в окупованій Україні на президентських виборах у березні 2024 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: